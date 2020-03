Stefano De Martino, com’è trascorrere la quarantena con Belen Rodriguez? A rivelare ogni cosa è il ballerino napoletano a Tv Sorrisi e Canzoni.

A causa di questo periodo di emergenza Coronavirus, sono davvero tantissime le interviste che i personaggi pubblici si sottopongono su Instagram. Una settimana fa, ad esempio, Caterina Balivo ha inaugurato proprio sul suo canale social ufficiale una nuova rubrica. Ma non solo. Pochissime ore fa, Stefano De Martino è stato protagonista di una breve intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. In diretta dalla sua abitazione, il ballerino napoletano ha parlato un po’ di tutto. E, soprattutto, di come procede la quarantena con sua moglie Belen. Sappiamo che, per motivi lavorativi, sono entrambi costretti a viaggiare molto, ma come starà procedendo questa ‘convivenza forzata’ per loro? A rivelare ogni cosa è il diretto interessato. Che, con una spiccata vena ironica, ha fatto una sorprendente rivelazione. Ecco cosa ha dichiarato.

Stefano e Belen, come procede la quarantena? La rivelazione

Così come Francesco Totti in una recente intervista a Diletta Leotta per DAZN, anche Stefano De Martino non ha potuto fare a meno di descrivere dettagliatamente come sta procedendo la sua quarantena insieme a Belen. Collegato in diretta su Instagram con il direttore del giornale Tv Sorrisi e Canzoni, il ballerino si è mostrato bello come il sole dalla sua abitazione. E, com’è giusto che sia, ha parlato un po’ di tutto. Della sua esperienza a Made in Sud, di suo figlio Santiago ed, ovviamente, di sua moglie. Ecco. La domanda sorge spontanea: come sta procedendo questo periodo insieme? Ecco la sorprendente rivelazione dell’ex ballerino di Amici in diretta social.

La convivenza forzata, si sa, non ha sempre i suoi risvolti positivi. Questo discorso, però, non vale affatto per Belen e Stefano. Che, come raccontato dal diretto interessato in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha risposto che, fino a questo momento, la quarantena insieme a sua moglie sta procedendo bene. Le discussioni, da come dichiarato, sembrano essere diminuite. Come d’altronde anche le liti. ‘Vediamo, però, quanto dura. Sono passati quindici giorni’, conclude Stefano.