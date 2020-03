Ambra Lombardo, scrive un lungo messaggio per l’amico e collega Piero Chiambretti: le parole della professoressa commuovono il web

Tutti sappiamo che per settimane Pero Chiambretti è stato ricoverato in ospedale per aver contratto il Covid- 19, con lui anche sua madre, che purtroppo non è più tra noi. Il conduttore di Cr4- La Repubblica delle donne, ha fatto sapere ieri di essere guarito dal virus che sta attanagliando il mondo e che presto potrà tornare a casa, splendida notizia per tutti i familiari e i telespettatori che ormai da tempo lo seguono. Molta è stata la preoccupazione degli amici e dei parenti per la situazione di salute del conduttore e anche per lo stato d’animo, ma sembra che ormai il peggio sia passato. Una persona a lui abbastanza vicina nell’ultimo periodo, ha speso delle parole davvero cariche di emozione, come d’altronde molti colleghi del settore. Stiamo parlando dell’ex gieffina Ambra Lombardo, professoressa e attualmente collega di Chiambretti alla conduzione proprio di Cr4 – La Repubblica delle donne. La professoressa e il conduttore hanno grande sintonia sul lavoro e spesso la donna si è detta super fortunata ad affiancare un così grande professionista.

Ambra Lombardo, il messaggio per Piero Chiambretti: le parole che commuovono il web

Ambra Lombardo che negli ultimi mesi ha lavorato gomito a gomito con Piero Chiambretti è stata super felice che la situazione clinica del collega sia migliorata e che ormai non sia più in pericolo a causa del Coronavirus. La donna si è sempre detta molto grata per la possibilità che il conduttore le ha offerto lavorando con lui e lo ha dimostrato ancora una volta oggi pomeriggio, pubblicando un bellissimo video su Instagram di alcuni momenti trascorsi insieme a lavoro. Il messaggio che ha scritto sotto il video ha fatto emozionare il web, che l’ha riempita di like e commenti dolcissimi. Nel post la professoressa ha raccontato un aneddoto che le è particolarmente rimasto impresso del conduttore, in cui dopo alcuni suoi complimenti si è imbarazzato della situazione, quasi come se non li meritasse. In particolare ha scritto: “I tuoi cravattini sono diventati un’istituzione di CR4 quanto il tuo nome!

Amico, maestro e grande professionista!

Lavori sempre di lima e cesello e non lasci mai nulla al caso!

Ti piacciono le novità curiose, sei un fanatico delle particolarità, detesti la stupidità declinata in tutte le forme ma sai sempre “cavarne” qualcosa di geniale!

Lavorare con te è prestigio, è un lusso per pochi e un traguardo per molti, perché per la tua Wunderkammer scegli solo pezzi unici!

Una volta alle prove ti ho ringraziato dicendoti che lavorare con te è come “un apprendistato alla Bottega del Ghirlandaio”. Hai riso minimizzando! Ma ti ho sorpreso!

Perché nonostante tanti anni di onorata carriera riesci ancora a sorprenderti con la forma, il contenuto, l’ironia, lo stile! Sono queste le leggi e i doveri della Tua repubblica, dove le donne sono Signore, sono cantanti, sono giornaliste, sono registe, sono filosofe, sono scrittrici, sono professoresse! Hanno voce e dignità!

Hai combattuto l’ennesima guerra! E hai vinto tu!

Di fronte a tanta perdita il dolore è forte e l’unica cura è l’amore di chi ti vuol bene e ti stima!”