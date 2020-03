Amici 19, il patto tra Nicolai e Javier a pochi giorni dalla finale era totalmente inaspettato. Chi l’avrebbe mai detto? Pare siano d’accordo…

Amici 19, venerdì 3 aprile ci sarà la finale del programma di Maria De Filippi. Si conosceranno il ballerino ed il cantante che vinceranno questa edizione. Nicolai o Javier? Gaia o Giulia? Insomma, la scelta non è semplice. Non possiamo dire sia compito facile, quello della giuria. Talenti immensi, ragazzi che esplodono di voglia di farcela e di dimostrare al mondo quanto valgono. Tra litigi, incomprensioni e tanto altro, proprio Nicolai e Javier si ritrovano in finale. Sono entrambi formidabili. Ed entrambi sanno di poter vincere. Tuttavia, sapete cos’è successo proprio a pochi giorni dall’ultima sfida? Un patto, un accordo, una stretta di mano tra i due ballerini.

Amici 19, Javier e Nicolai: il patto che non ti aspetti…

Poteva sembrare già abbastanza complicato vederli andare così d’accordo. Ricordate com’era all’inizio? Con l’arrivo di Nicolai, un vero e proprio ciclone ad Amici. Nessuno ha mai discusso il talento dell’uno e dell’altro, ma i caratteri inevitabilmente cozzavano di continuo. Tant’è che Nicolai continuava a mangiare in disparte, senza partecipare alla vita sociale del gruppo. Poi, qualcosa è cambiato. E no, non c’entra la magia. Maria De Filippi ci ha messo del suo: durante le puntate, mandava sullo schermo dei filmati che riproponevano un Nicolai sensibile, meno spavaldo di quanto si mostra. Per poi arrivare al momento in cui ha chiesto ai due di fare ufficialmente la pace, con una stretta di mano a distanza come prevedono le regole imposte dall’emergenza Coronavirus. Ancora qualche scaramuccia, ma niente di particolare nei giorni a seguire. Di lì in poi, tutto è filato liscio tra i due. E, a poche ore dall’ultima puntata… beh, sono arrivati ad un accordo: “Dividiamo il premio?”, Javier propone a Nicolai: “Sono 150mila euro”. Nicolai, un po’ scettico: “Non è che poi sparisci e ‘ciao ciao’…?”. Javier lo rassicura: “E’ tutto registrato”, e guarda la telecamera. Si stringono la mano, sono d’accordo. Forse, lo diranno al pubblico nel momento in cui sarà decretato il vincitore. Insomma, staremo a vedere!