Antonella Clerici, morto il padre di Andrea Mainardi: ‘Per te ci sarò sempre’, il messaggio social

Antonella Clerici ha condiviso un tenero e commovente messaggio social per la morte del padre di Andrea Mainardi, storico chef de La Prova del Cuoco.

Sul suo canale social ufficiale, Antonella Clerici non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando ha voluto dare l’annuncio della morte del padre di Andrea Mainardi. Conosciutisi durante la loro esperienza a La Prova del Cuoco, tra la conduttrice e lo chef del programma si è instaurata un’ottima amicizia. Non è affatto un caso, infatti, se la bellissima Clerici è stata una delle invitate del matrimonio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip con la sua Anna avvenuto più di un anno fa. Insomma, un rapporto davvero speciale. Motivo per cui, appena appresa la notizia di questo terribile, Antonella non ha potuto fare a meno di dedicare un commovente messaggio social al suo amico. Ecco le sue parole.

Antonella Clerici, il messaggio ad Andrea Mainardi per la morte del padre

Una notizia davvero bruttissima, c’è da dirlo. Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, Antonella Clerici ha voluto condividere un tenero ed emozionante messaggio per Andrea Mainardi. Come dicevamo precedentemente, è morto il padre dello chef di Rai Uno. E l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco non ha potuto affatto fare a meno di dimostrare tutta l’affetto al suo giovane amico per questo momento così drammatico della sua vita. I due, come ben sapete, si sono conosciuti all’interno dello studio del cooking show di Rai Uno. E, sin da subito, hanno instaurato un legame pazzesco. Tanto che, nonostante abbiano intrapreso due strade professionali diverse, continuano a volersi bene e a stimarsi. Lo dimostrano, non a caso, le parole da brividi che la simpaticissima Antonella ha voluto dedicare allo chef.

In questo emozionante scatto che li ritrae insieme nel giorno del suo matrimonio con Anna, Antonella ha mostrato tutto il suo affetto nei confronti di Andrea Mainardi e di tutta la sua famiglia. ‘Un grande dolore. Ti abbraccio forte Andrea’, inizia così il suo post Instagram. Per poi concludere: ‘Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre’. Insomma, delle parole che, da come si può chiaramente intendere, descrivono alla grande l’immenso rapporto e legame che c’è tra i due.

Il messaggio per Fabrizio Frizzi

