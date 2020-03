Belen Rodriguez trascorre la quarantena cucinando con mamma Veronica: il piatto che decidono di preparare è da leccarsi i baffi

Belen Rodriguez sta trascorrendo questa quarantena accerchiata dagli affetti più cari, come il figlio Santiago, il marito e i genitori. Proprio per il divieto di uscire la bella argentina e la famiglia cercano di trascorrere il tempo insieme facendo ciò che normalmente farebbero, come il pilates, la boxe, i consigli beauty e tanto altro. Durante il pomeriggio la modella e conduttrice, insieme al marito si dedica alle dirette instagram per aiutare i followers a tenersi in forma seguendo i loro consigli e i loro allenamenti. La sera invece è dedicata ai consigli culinari che i followers sembrano apprezzare particolarmente, mandando all’argentina le foto dei piatti cucinati seguendo le sue ricette. Stasera non fa eccezione, se non per un dettaglio, a cucinare la bella Rodriguez non è sola, ma c’è anche mamma Veronica! Le due sono alle prese con un piatto davvero da leccarsi i baffi.

Belen Rodriguez cuoca con mamma Veronica: il piatto da leccarsi i baffi

In questi giorni di ‘reclusione’, abbiamo potuto osservare più da vicino la modella, che si sta facendo conoscere nella sua quotidianità da tutti i fan che ormai da anni la seguono. Tra consigli di beauty routine, make up e fitness, la donna è un vero vulcano di idee. Ogni sera propone ai suoi seguaci sui social ricette semplici e gustose, non solo della tradizione argentina, ma anche piatti italiani con qualche piccolo tocco personale! Questa sera è stata la volta delle melanzane ripiene. Belen si è mostrata in cucina con mamma Veronica, che stasera era la vera regina dei fornelli. Insieme hanno spiegato passo passo la ricetta e i procedimenti per poter ottenere delle splendide melanzane da farcire e poi cuocere al forno.

Tra un passaggio e l’altro non sono mancate le risate tra mamma e figlia, soprattutto per il fatto che la donna non voleva essere ripresa su Instagram e Belen ha ironicamente affermato che la mamma non aveva avuto tempo di andare dal parrucchiere e quindi non si sentiva presentabile. Chissà cosa avranno pensato i maschi di casa di questa ricetta super gustosa, soprattutto Stefano visto che questo è un piatto molto amato a Napoli. Non ci resta che aspettare domani per vedere quanti followers avranno seguito i consigli dell’influencer.