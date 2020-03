In queste ultime Ig Stories, l’argentina Cecilia Rodriguez si è mostrata pazza di gioia per aver imparato a fare una nuova attività in quarantena.

Continua alla grande la quarantena di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser presso la dimora del ciclista in Trento. Giunti qui, insieme alla famiglia di lui, ancora prima del decreto governativo che obbligava tutti a restare nelle proprie case e a non viaggiare, l’argentina è rimasta completamente ‘bloccata’ qui. E così, tra tintarelle, squisiti pasti e camminate all’aria aperta, la giovane sorella di Belen non perde occasione di diventare un ‘tutt’uno’ con la natura. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, grazie all’aiuto di suo suocero, si è cimentata in una nuova attività agreste. Ed è per questo motivo che, dopo essere riuscita a portare al termine egregiamente il suo obiettivo, l’argentina si è mostrata letteralmente pazza di gioia. Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez pazza di gioia: cos’è successo durante la quarantena

Nuovo giorno in Trento per Cecilia Rodriguez. E, di conseguenza, nuova attività da imparare. O, perlomeno, è questo che si evince dalle ultime parole condivise sul suo canale social ufficiale. Tramite una serie di Instagram Stories, l’argentina ha raccontato di aver raggiunto Ignazio Moser e suo padre mentre tagliavano la legna. E, dopo aver spiegato a Belen per quale motivo fosse necessario fare questa operazione in un momento preciso dell’anno, anche la giovane argentina ha voluto cimentarsi nel taglio della legna. Grazie ai suggerimenti e all’aiuto di suo suocero, stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, la giovane modella ci è riuscita davvero alla grande. È proprio per questo motivo, quindi, che non ha potuto fare a meno di mostrarsi ai suoi followers pazza di gioia.

‘Ci ha dato un po’ di consigli’, dice Cecilia raccontando della telefonata che, pochi istanti prima, Francesco Moser aveva avuto con la famiglia dell’argentina. E, poi, continua: ‘Mi ha voluto anche insegnare a tagliare la legna’. Ecco, come sarà andata? A raccontare ogni minima cosa è la diretta interessata. ‘Pam, primo colpo: bravissima’, ammette. Insomma, da quanto racconta, sembrerebbe che, per essere stata la sua prima volta, Cecilia sia riuscita a tagliare perfettamente la legna. Insomma, una donna da mille doti. Fortunato Ignazio, no?