Martina Margaret Maggiore: chi è la fidanzata di Cesare Cremonini

Martina Margaret Maggiore è la fidanzata di Cesare Cremonini: alla giovane donna ha dedicato il suo ultimo singolo, ‘Giovane stupida’. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla dolce metà del cantautore!

Cesare Cremonini non ha bisogno di presentazioni: il cantautore bolognese regala grandi emozioni con le sue canzoni e la sua splendida voce. Ma oltre alla sua carriera, sapete per chi batte il suo cuore? Dopo la storia con Malika Ayane, non è stato più visto vicino ad una donna: i grandi amori però si fanno sempre un po’ attendere ed infatti pare essere arrivato un vero uragano d’amore nella vita di Cesare. Lei si chiama Martina ed è colei a cui è stata dedicata la canzone ‘Giovane stupida’: il brano di Cremonini sta spopolando con il suo singolo. Curiosi di scoprire chi è questa ‘giovane’ fortunata? Ecco tutto quello che c’è da sapere su Martina!

Cesare Cremonini dedica ‘Giovane stupida’ alla sua dolce metà: chi è Martina

Il suo nome è Martina Margaret Maggiore ed è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Si sa molto poco sul suo conto: il portale di Sky riporta che ha origini riminesi e studia all’Università di Bologna. La coppia si sarebbe conosciuta nel 2018. Avrete sentito tutti in radio il nuovo singolo del cantante bolognese, ‘Giovane stupida’ è il titolo. Beh, questa è la canzone dedicata alla sua nuova fiamma: lo fece sapere lui, con un post su Instagram, in maniera davvero romantica. “E’ una canzone per una ragazza meravigliosa” sono le sue parole. Il cantautore ci ha poi tenuto a precisare che il termine ‘stupida’ inserito nel titolo e ripetuto più volte nel testo, sta per il suo significato originario (stupere, stupire). “Oggi è una “Giovane Stupida” a ricordarmi che con l’esperienza si imparano molte cose” scrive il poetico cesare. A quanto pare i due hanno 18 anni di differenza. Martina ha il profilo Instagram privato, ma in quello di Cesare lei compare in qualche post. Castana con un sorriso smagliante: insieme sono davvero splendidi.