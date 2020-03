Musica che unisce, Calcutta: chi è il cantante di Paracetamolo. Tutti i brani più famosi che ha scritto, qual è il suo vero nome è come è nata la sua carriera da artista.

Questa sera va in onda Musica che Unisce, un format in diretta sulla Rai e su tutti i canali streaming che vedrà vari artisti, cantanti e personaggi dello spettacolo esibirsi direttamente dai loro salotti. Un messaggio di solidarietà, ma anche un segnale forte per incentivare gli italiani a rimanere ancora a casa. Anche se il numero dei contagi pare che stia scendendo e che, forse, il picco almeno al nord sia stato superato, bisogna infatti mantenere alta l’attenzione e proseguire con la quarantena. Tra i cantanti che vedremo esibirsi stasera c’è Calcutta. Si tratta di un rappresentante della musica indie italiana che forse non tutti conoscono e allora ci siamo noi a raccontarvi tutto di lui.

Chi è Calcutta e qual è il suo nome vero

Come prima cosa, Calcutta è ovviamente un nome d’arte. Il suo vero nome è Edoardo D’Erme e ha iniziato a fare il musicista ormai molti anni fa. Le prime notizie di lui come cantante le abbiamo nel 2007 quando ha iniziato ad esibirsi in diversi gruppi fino a formare poi un duo con Marco Crypta chiamato Calcutta. Quando Marco ha abbandonato, Edoardo continua a lavorare da solo, mantenendo il nome Calcutta. Il suo primo disco esce nel 2012 per l’etichetta Geograph Records e si intitola “Forse…”.

Il successo e le canzoni più famose di Calcutta

Collabora nello stesso periodo anche con il frontman dei Pop X, ma il successo vero arriva nel 2015 quando pubblica Mainstream. Lavora con Marta Venturini e Niccolò Contessa de I Cani e con il singolo Cosa Mi Manchi a fare raggiunge un boom di ascolti. Il video è seguito poi da altri brani famosi come Gaetano, Frosinone, Oroscopo. Calcutta inizia così un tour nazionale e ad ottobre 2016 arriva il suo primo Disco D’Oro, poi diventato di Platino.

Le collaborazioni con altri artisti

Le sue doti cantautorali sono poi sempre più note e famose tanto che scrive per Fedez e J-Ax i brani, Milano Intorno e Allergia. Scrive anche parti per Nina Zilli, Francesca Michielin, Luca Carboni, i Tiromancino e anche Tommaso Paradiso e Jovanotti con cui scrive il brano di successo La Luna e la Gatta, e tanti altri. Nel 2018 esce poi Evergreen anticipato dal singolo Orgasmo e Pesto.

Il suo nuovo album esco con l’etichetta Bomba Dischi e segue poi il terzo singolo, intitolato Paracetamolo e successivamente Kiwi.