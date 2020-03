Per chi non conoscesse Matteo Giordano, in questo articolo vi diciamo chi è il marito di Imma Polese e protagonista de “Il castello delle cerimonie”

Il castello delle cerimonie è un programma in onda su Real Time da gennaio 2014. Precedentemente era intitolato “Il boss delle cerimonie“, in onore di Don Antonio Polese, scomparso il 1° dicembre del 2016. Il programma è ambientato nel lussuoso Grand Hotel La Sonrisa situato a Sant’Antonio Abate. Il programma prende il nome dalla forma dell’albergo, un grazioso castello in stile barocco. La famiglia Polese, composta dalla signora Imma, dal marito Matteo Giordano e da tutti i figli e parenti, organizza cerimonie sfarzose, da matrimoni fino a diciottesimi, battesimi e comunioni. Il programma ha avuto un grande successo non solo in Italia, ma anche all’estero. Il format è stato esportato in venti paesi di tutto il mondo, dalla Gran Bretagna alla Germania, fino alla Russia, l’Ucraina, la Polonia e l’Argentina. In Italia, dal 2014 al 2019, sono andate in onda ben otto edizioni. La casa di produzione del programma è B&B Film, mentre il regista è Raffaele Brunetti.

Per chi non conoscesse il marito della signora Polese, di seguito vi diciamo chi è.

Chi è Matteo Giordano

Dopo la morte di Don Antonio Polese, l’autentico Boss delle cerimonie, la gestione dell’Hotel la Sonrisa e del programma televisivo in onda su Real Time è passata alla figlia ed erede Imma Polese e al marito Matteo. L’uomo è originario di Sant’Antonio Abate ed è sposato da moltissimi anni con la figlia di Don Antonio. La coppia ha avuto ben tre figli, di cui il primogenito, Tobia Antonio, è uno dei protagonisti del reality show. Prima di dedicarsi all’attività di famiglia, il signor Matteo ha studiato Economia e Commercio a Salerno, come è riportato sul suo profilo Facebook. La signora Imma è la padrona di casa, nonché erede della struttura, ma la gestione aziendale e soprattutto cerimoniale spetta al signor Matteo. Egli è famoso per la sua pazienza nei confronti dei clienti, che spesso hanno proposte molto fantasiose. Il signor Giordano cerca sempre di venire incontro ai suoi clienti, ovviamente nei limiti del possibile. Con la morte di Don Antonio, Matteo ha trascinato un grosso peso sulle spalle, ma l’uomo può contare anche sull’appoggio della moglie. Tra i due c’è una bellissima e straordinaria complicità, frutto dei tanti anni di amore incondizionato.

Secondo quanto ci risulta, il signor Giordano non dovrebbe avere un profilo Instagram, così come sua moglie. I due gestiscono il profilo social del lussuoso albergo, dove postano foto della struttura e spezzoni ripresi dal programma in onda su Real Time.