Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni: la nota dell’azienda arriva oggi 31 marzo.

Dopo 32 anni, Claudio Brachino lascia Mediaset. Ad annunciarlo è stata proprio l’azienda, con cui il giornalista ha collaborato dal 1988. “In azienda dal 1988, si legge nella nota di Mediaset- Brachino è stato vicedirettore e conduttore del tg Studio Aperto, direttore di Video News e Sport Mediaset e responsabile di programmi informativi come Top Secret, Mattino 5, Tiki Taka e Quarta Repubblica. ” L’azienda, infine, lo ringrazia pubblicamente, attraverso la nota pubblicata oggi, 31 marzo 2020.

Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni: era direttore di Videonews

Oggi 31 marzo 2020 si conclude consensualmente il rapporto professionale tra Mediaset e Claudio Brachino. Il giornalista saluta la rete dopo ben 32 anni, in cui, tra le altre cose, è stato direttore di VideoNews e Sport Mediaset, e conduttore e vicedirettore di Studio Aperto. A rendere nota la notizia, un comunicato ufficiale di Mediaset, che “ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali”. Il giornalista è stato direttore di Videonews fino al 2019, quando il ruolo è stato assunto da Mauro Crippa. Un ruolo che Brachino ha rivestito per due volte durante la sua carriera professionale: la prima dal 2007 al 2013, la seconda dal 2014 al 2019. È stato vicedirettore e conduttore del tg Studio Aperto e autore di trasmissioni Mediaset di gran successo come Verissimo e Matrix. Alla conduzione, lo abbiamo visto anche a Mattino 5, nel 2008/2009 insieme a Barbara D’Urso, mentre successivamente al fianco di Federica Panicucci, che ancora oggi conduce il talk di Canale 5.

Nel 2011 conduce la prima parte di Domenica 5, dedicata alle notizie di attualità. Lascia Video News nel 2013, quando diventa direttore di Sport Mediaset. Nel 2014 tornerà alla direzione di Video News, prendendo il posto di Mario Giordano. Nel 2019, è stato sostituito da Mauro Crippa.