Coronavirus, Pippo Baudo chiuso in casa: “Mi devo preservare”

Pippo Baudo barricato in casa per l’emergenza Coronavirus, il conduttore ha dichiarato ad “Un giorno da pecora”: “Mi devo preservare”

L’emergenza Coronavirus ha costretto milioni e milioni di italiani alla quarantena ‘forzata’. Con il primo decreto emanato, il governo italiano ha limitato gli spostamenti dei propri cittadini, i quali dovranno uscire di casa solo per motivi di salute, lavoro e per andare a fare la spesa. I contagi, nel frattempo, diminuiscono, così come il numero dei morti, ma la situazione è pur sempre delicata. La data stabilita al 4 aprile probabilmente sarà prorogata, almeno fino al giorno 15 dello stesso mese. Gli italiani, dunque, dovranno stringere i denti ancora per un po’, ma si conta che, a cavallo delle festività natalizie, i contagi possano abbassarsi definitivamente (o addirittura scomparire del tutto).

Coronavirus, Pippo Baudo chiuso in casa: le sue parole

Anche Pippo Baudo, ovviamente, è barricato in casa. L’età avanzata dello storico conduttore televisivo gli obbliga di restare chiuso in casa e di avere pochi contatti con l’esterno. Questo virus, come sappiamo, attecchisce maggiormente sugli anziani. Il conduttore, intervistato da Rai Radio 1 in “Un giorno da pecora“, ha dichiarato: “Non esco da un mese. Nemmeno per una passeggiata. Mi devo preservare. Mi muovo in casa, allungo le gambe, passeggio, leggo un libro, ascolto la musica, guardo la televisione”. In tv però, come sottolineato da Baudo, fanno sempre le stesse cose: “Ieri ho visto Montalbano, ma era una puntata che avevo già visto“.

Il conduttore poi ha lanciato un appello ai direttori delle reti televisive: “L’informazione è fondamentale, ma il pubblico ha bisogno di distrarsi. Perché non rimandate in onda le vecchie edizioni di Fantastico, Canzonissima, ma non quelle dove c’ero solo io, anche quelle con Corrado, Heather Parisi, Lorella Cuccarini”. In questi programmi, come evidenziato da Baudo, sono stati ospiti anche personaggi molto importanti, come ad esempio Madonna.