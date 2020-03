Donatella Rettore dopo l’operazione: ‘Quella battaglia l’abbiamo vinta’, il messaggio tanto atteso su Instagram

Dopo l’operazione, Donatella Rettore ha scritto un messaggio tanto atteso sul suo canale social: ‘Quella battaglia l’abbiamo vinta’.

Era il 15 Marzo quando Donatella Rettore, tramite un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, informava i suoi sostenitori di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. ‘Ve lo dico, tanto in mezzo alla bufera sarà soltanto un tuono in più’, così inizia il lungo messaggio su Instagram della cantante veneta che, circa sedici giorni fa, ha aggiornato i suoi followers di avere avuto i risultati di un esame istologico. E che, dati i risultati negativi, necessitava di un’operazione d’urgenza. Da quel momento, sono passate ben due lunghe settimane. Eppure, dopo l’operazione è arrivato il messaggio tanto atteso della diretta interessata. Qualche ora fa, con una sua splendida foto, la cantante ha annunciato i suoi sostenitori di aver vinto quella battaglia.

Donatella Rettore dopo l’operazione: il messaggio tanto atteso

Appena appresa la notizia della sua operazione, i sostenitori di Donatella Rettore non hanno perso occasione di poter dimostrarle tutto il loro affetto e vicinanza per questo delicato momento della sua vita. Come raccontato in un nostro recente articolo, davvero numerosi sono stati i commenti giunti a corredo di questo annuncio. Come altrettanto numerosi sono stati quelli giunti sotto questo ultimo post social in cui la cantante veneta scrive di aver vinto ‘quella battaglia’. Dopo due settimane e poco più dall’operazione, la bella voce de ‘Kobra’ ha, infatti, annunciato che il suo intervento chirurgico è andato bene.

‘Mi hanno detto che non morirò. O almeno non subito. Quella battaglia l’abbiamo vinta’, queste le parole che Donatella Rettore utilizza a poche settimane dall’annuncio della sua operazione. Un messaggio tanto atteso da tutti i suoi sostenitori, c’è da ammetterlo. Che, com’è giusto che sia, non hanno perso occasione di poterle dimostrare, ancora una volta, tutta la loro solidarietà. Ovviamente, da come si può chiaramente leggere dal messaggio riproposto in alto, la cantante non ha perso occasione di poter ringraziare tutto lo staff medico che, nonostante l’emergenza Coronavirus, ha permesso che tutto andasse bene.