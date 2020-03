Enrica Cenzatti è l’ex moglie di Andrea Bocelli: i due hanno avuto due figli, Matteo ed Amos. Nel 2002 la loro storia è giunta al capolinea. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla donna.

Quando si sono conosciuti lei aveva solo 17 anni: Enrica Cenzatti è l’ex moglie di Andrea Bocelli. Convolarono a nozze nel 1992: dopo la nascita dei loro due figli, Amos e Matteo, la loro storia d’amore improvvisamente finì. Nel 2002 si lasciarono: secondo alcune voci di corridoio, lei era stanca di essere al centro del gossip, essendo al fianco di un uomo di grande notorietà. Ma quand’è nata Enrica? Cosa fa nella vita? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex donna del famoso tenore e cantante italiano!

Enrica Cenzatti, chi è l’ex moglie di Andrea Bocelli: età, carriera e vita privata

Enrica Cenzatti è conosciuta per esser stata al fianco di Andrea Bocelli per svariati anni: è nata a Pisa nel 1969. Sorriso smagliante e chioma castana: lei ed il tenore si innamorarono quando Enrica aveva solo 17 anni. Si incontrarono in un bar, lui era seduto a suonare il piano: fu amore a prima vista. Convolarono a nozze nel 1992 e nel 1995 nacque il loro primogenito, Amos. Nel 1997 è arrivato Matteo, colui che ha seguito le orme del papà ed oggi è un cantante affermato. Il matrimonio tra Enrica e Andrea è terminato nel 2002 ma nonostante la separazione i due decisero di crescere insieme i figli: la donna, stanca dei gossip, decise di mettere fine alla loro storia. E pochi anni dopo, Andrea conobbe Veronica Berti, che ha sposato nel 2014. Nonostante il cambiamento di vita, i rapporti tra Enrica e Andrea sono sereni. Sulla vita privata della Cenzatti si sa poco e nulla: non possiede un profilo social.