Matteo Bocelli è il figlio del famoso tenore, Andrea: anche lui fa il cantante e lo abbiamo anche visto in tv. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul giovane.

Matteo Bocelli ed il suo papà Andrea sono comparsi in tv al Festival di Sanremo 2019. Il fascino del giovane cantante ha attirato migliaia di ragazzine: oltre ad aver ereditato una gran voce, come quella del papà, è anche un bellissimo ragazzo. Occhi neri, fisico scolpito, e sguardo travolgente: incantò tutto il teatro dell’Ariston quando si esibì con “Fall on me’, canzone di grande successo del primo album in collaborazione con il celebre papà. Matteo oltre alla musica, ha tante altre passioni: vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sul giovane Bocelli!

Andrea Bocelli, chi è il figlio Matteo: età e carriera del giovane cantante e modello

Matteo Bocelli è nato l’8 ottobre del 1997 dall’unione di Andrea Bocelli e l’ex moglie Enrica Cenzatti. Ha un fratello, nato due anni prima, di nome Amos. E’ nata poi Virginia nel 2012 dalla relazione tra Andrea Bocelli e l’attuale moglie, Veronica Berti. Sin da piccolo ha deciso di seguire le orme del papà tenore: si iscrisse infatti al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. La sua voce non passò inosservata: salì sin da subito su famosi palchi, come al Devid Foster and Friends a Washington ed al Celebrity Fight Night. Ricorderemo tutti l’esibizione al Festival di Sanremo 2019 di Matteo ed il suo papà: sul palco dell’Ariston cantarono ‘Fall on me’, celebre brano del primo album. Uno splendido sorriso, occhi neri ed un fisico scolpito: per Matteo non è la musica la sua unica passione. Oltre al canto, si dedica anche a shooting fotografici: lavora con noti brand che lo chiamano spesso per sfilate o come testimonial. Eccolo in posa per Bulgari:

Tra le curiosità sul giovane c’è anche quella che lo vede al fianco di Jennifer Lopez per una campagna pubblicitaria realizzata da Guess. Matteo ha inoltre la passione per il basket.