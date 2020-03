GF VIP 4, la dura accusa di Valeria Marini: “Perseguitata senza motivo”

Valeria Marini, da poco uscita dalla casa del GF VIP 4, lancia una dura accusa in un’intervista: “Sono stata perseguitata senza motivo”

Valeria Marini è stata una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl stellare, dopo aver già partecipato al reality show di Canale 5, ci ha riprovato nuovamente, ma questa volta è andata addirittura peggio rispetto all’altra volta. Se la prima volta, infatti, è arrivata in finale, stavolta invece è uscita anzitempo dalla casa più spiata d’Italia. La Marini non è sicuramente entusiasta del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, colorito da alcune discussioni molto pesanti con Antonella Elia. La showgirl ha sfogato tutta la sua frustrazione in un’intervista rilasciata a Novella 2000.

GF VIP 4, la rabbia di Valeria Marini: “Perseguitata senza motivo”

La Marini non ha gradito le critiche ricevute una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia e in un’intervista ha dichiarato: “Mi sono sentita perseguitata senza motivo: se avessi avuto un comportamento scatenante avrei provato a capire, ma così non so darmi spiegazioni”. La showgirl poi ha aggiunto: “Ho alcuni ricordi belli ma se ripenso a quello che ho subito mi sento ancora ferita. C’è modo e modo per esprimere un parere”. Valeria, però, è riuscita a trovare un lato positivo da questa esperienza: “Posso dire che la reclusione nella Casa almeno mi ha salvato da un possibile contagio, quello era un reale isolamento”. La showgirl ha confessato anche di essere scoppiata a piangere quando ha saputo della scomparsa della mamma di Piero Chiambretti, amico e collega, anch’egli contagiato dal temibile virus cinese.

La Marini, nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, ha chiarito la polemica riguardo al tampone fatto prima di entrare nella casa: “Io ero convinta che fosse quello del coronavirus, invece era un tampone faringeo perché avevo avuto dei problemi con la gola”.