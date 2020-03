GF Vip, cambio look per Patrick Ray Pugliese: il concorrente ci dà un taglio e Antonella Elia si improvvisa parrucchiera.

Manca sempre meno alla finalissima del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto alla semifinale, che andrà in onda domani sera. Mercoledì 8 aprile, invece, sarà trasmessa l’ultima attesissima puntata dello show. Chi riuscirà a vincere questa edizione? La risposta non è così scontata. Per ora, in finale ci sono Sossio e Aristide, ma sono tanti i concorrenti che hanno conquistato una bella di pubblico. Tra questi c’è senza dubbio Patrick Ray Pugliese, volto storico del reality di Canale 5. Il concorrente, infatti, è alla sua terza partecipazione al programma e, anche quest’anno, ha divertito i telespettatori con la sua allegria e le sue gag. E la sua immancabile chioma bionda! Ebbene sì, i capelli lunghi di Patrick sono ormai un accessorio imprescindibile per il concorrente. Che, però, qualche ora fa ha deciso di darci un taglio. Proprio così! E a improvvisarsi parrucchiera ci ha pensato Antonella Elia. Ecco cosa è successo.

GF Vip, cambio look per Patrick Ray Pugliese: Antonella Elia lo aiuta a tagliare i capelli

Patrick Ray Pugliese ha deciso di tagliare i suoi amati capelli! Lo ha fatto proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è ancora ‘rinchiuso’. Almeno fino a domani sera, quando scoprirà il verdetto del televoto settimanale, che ha visto Patrick, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila in nomination. E, per prepararsi alla semifinale, Patrick ha deciso di rivedere la sua famosa acconciatura. Affidandosi alle mani della parrucchiera improvvisata Antonella Elia, Patrick ci dà un taglio. Il concorrente spiega ad Antonella come procedere, e quest’ultima non può che complimentarsi con lui per la sua chioma: “Ce ne hai un quintale, che fortunato! Se avessi io questi capelli, li avrei lunghi fino ai piedi!“. Antonella, infatti, si lamenta per la qualità dei suoi capelli, che definisce troppo fini.

Insomma, nonostante le liti del passato, Patrick e Antonella sembrano essersi riavvicinati davvero. E il taglio di capelli ne è una prova! Un taglio che, tuttavia, non ha ‘rivoluzionato’ il look del concorrente. I capelli sono certamente più corti, ma Patrick ha preferito non esagerare. Non ci resta che attendere domani sera per scoprire se Patrick e la sua parrucchiera personale Antonella saranno tra i finalisti ufficiali del reality. E voi, per chi fate il tifo?