Gf Vip, i concorrenti osservano un minuto di raccoglimento: Antonio Zequila propone di seppellire l’ascia di guerra

Rai e Mediaset si uniscono in una decisione solenne: bisogna assolutamente osservare un minuto di silenzio su tutte le reti nazionali. Così, è accaduto alle ore 12 di oggi, 31 marzo 2020. In rispetto delle persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus, tutto si è fermato. Ogni programma ha osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime di un nemico che ha messo in ginocchio il mondo intero, seminando panico e morte. Anche al Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno osservato il minuto di silenzio in una atmosfera di pace e serenità tra loro. Erano riuniti in giardino per la preghiera quotidiana e poi hanno approfittato per ‘fermarsi’ simbolicamente per 60 secondi.

Anche al Gf Vip un minuto di raccoglimento per le vittime del Coronavirus

Come tutti gli altri giorni, i concorrenti si sono riuniti per la solita preghiera e Antonio Zequila ha esortato i coinquilini a scambiarsi un gesto di pace. Un momento molto toccante, bisogna ammetterlo. “Rivolgiamo un applauso agli operatori della sanità, ai medici, gli infermieri e alle forze dell’ordine che si assistono sempre. Carabinieri, polizia, vigili del fuoco e chiunque stia dando il proprio contributo in questo momento drammatico e anche un applauso a coloro che non ci sono più e coloro che stanno soffrendo”, questo il messaggio di Antonio Zequila.

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi screzi. Diverse scaramucce tra i vari concorrenti. Abbiamo visto vari litigi, ma adesso sembra arrivato il momento per seppellire l’ascia di guerra. O almeno è quello che propone Zequila. Questa potrebbe essere per alcuni di loro l’ultima sera da trascorrere nella casa del Grande Fratello Vip e allora… beh, tanto vale godersela. Seppellire ogni rancore e pensare a divertirsi. Godersi pienamente questi ipotetici ultimi momenti è evidentemente molto importante per Zequila che avanza la suddetta proposta. Saranno d’accordo anche gli altri?