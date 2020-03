GF Vip, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese sono tornati a stuzzicarsi: qualche ora fa, tra i due sono volate pesanti frecciatine.

Questa penultima settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata vissuta in totale tranquillità, bisogna ammetterlo. Nonostante non siano mancate piccole discussioni, si può affermare che, in linea generale, il clima è stato del tutto disteso e sereno. Lo è stato anche qualche ora fa. Quando Sossio Aruta e Teresanna Pugliese hanno iniziato a punzecchiarsi e rivolgersi delle parole abbastanza pungenti reciprocamente. Sappiamo che, meno di un mese fa, tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne c’è stata una furiosa lite. Risolta, poi, durante un momento davvero particolare. Da quel momento, le cose tra di loro sono procedute davvero alla grande. Fino a qualche ora fa. Quando, come dicevamo precedentemente, i due hanno iniziato a battibeccarsi. Nulla di grave, ovviamente. Anzi, il siparietto tra i due ha fatto divertire tutti i restanti inquilini della casa. Fatto sta che, in ogni caso, tra di loro sono volate delle frecciatine abbastanza pesanti. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Teresanna e Sossio si punzecchiano in casa: cos’è successo

Non è stato affatto un confronto acceso quello tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, sia chiaro. Fatto sta che, in ugual modo, tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip sono volate delle pesanti frecciatine. Il tutto è nato, stando a quanto si evince dal video pubblicato dal reality sul canale ufficiale, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha iniziato a fare l’imitazione della napoletana. Teresanna, infatti, ha l’abitudine di specchiarsi. E il buon Aruta non ha potuto fare a meno di imitarla. Immediata è stata la reazione della Pugliese. Che non ci ha pensato due volte ad imitare a sua volte Sossio. Con l’asciugamano sulla spalla, l’ex tronista ha perfettamente emulato il suo coinquilino. Ed, in particolare, l’abitudine di indossare soltanto il costume e di andare a prendere il sole.

Nulla di grave, insomma. Tuttavia, appena terminato questo siparietto che, tra l’altro, ha divertito anche tutti gli altri in casa, Teresanna si è sfogata con Patrick in giardino. Ed ha continuato a ribadire non provare alcun tipo di simpatia nei confronti di Sossio. ‘È un tipo che non ti rivolge la parola tutta la giornata’, inizia a dire l’ex tronista di Uomini e Donne. Per, poi, continuare: ‘Non l’ho tollerato. Non è la prima volta perché molte volte ho sentito questa storia delle imitazioni. Non si sto a questo gioco, punto.’

