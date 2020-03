Coronavirus, Grey’s Anatomy 16 finisce prima e non avrà un finale

La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy finisce in anticipo e senza finale per l’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus, come abbiamo raccontato già diverse volte, non ha fermato solo le produzioni televisive italiane, ma anche quelle straniere. Film e mondo della cinematografia hanno detto “stop” fino alla fine della pandemia. Una decisione normale e più che legittima che è ricaduta anche sulle riprese di svariate serie tv americane molto amate come Grey’s Anatomy. Gli episodi della sedicesima stagione del mondo di Shonda Rhimes infatti si fermeranno e non ci sarà un finale.

Nessun finale e 4 episodi in meno

La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy non avrà un finale. È questa la notizia che oggi ha maggiormente tenuto banco tra i fan della serie, ma c’era da aspettarselo. Intervistata da The Wrap, Kim Raver, l’attrice che nella serie impersona la dottoressa Teddy nella serie, ha dichiarato che questa è senza dubbio la scelta giusta proprio per l’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo. Le storie di Grey’s Anatomy chiaramente non sono finite e ci sarà una diciassettesima stagione, ma oggi è importante fermarsi e trovare la forza per rimanere tutti sani, ha dichiarato l’attrice. Inoltre tutto il cast e la produzione di Grey’s, essendo un medical drama, ha donato abiti e mascherine per gli ospedali della zona che sono già in sofferenza dal punto di vista degli approvvigionamenti.

Quando ricomincerà Grey’s Anatomy?

Anche in America, come in tutto il resto del mondo, ci si chiede quando potremo tornare alla normalità e quindi, di riflesso, quando potranno anche ricominciare le riprese delle serie tv e delle fiction che amiamo maggiormente. La risposta non c’è, si possono solo fare ipotesi e allora Grey’s Anatomy chiude i battenti. Le riprese sono state fermate e la serie ha dichiarato conclusa la sedicesima stagione. Nessun finale epico questa volta, ma del resto di “epico” c’è già stata la vita stessa.

I fan non hanno però preso bene questa notizia, ma allo stesso tempo sono stati rassicurati perché la serie avrà un seguito quindi non è l’ultima volta che vediamo i nostri medici preferiti.