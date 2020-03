Luca Argentero, cosa faceva prima di diventare attore?

Cosa faceva il bell’attore Luca Argentero prima di intraprendere questa carriera? Forse non tutti sanno che…

Se vi diciamo il nome Luca Argentero tutti saprete chi è. Attore pazzesco, bellissimo e “nato” mediaticamente con il Grande Fratello. Classe 1978, dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia per lui è iniziata la carriera da attore e produttore e di lui, bene o male, sappiamo tutto. Dall’ex moglie, passando per la compagna attuale, i film e anche dove vive. Ma del suo passato siamo certi di sapere tutto? Cosa faceva Luca Argentero prima di diventare un attore di grande successo? Oggi lo vediamo nella fiction Doc – Nelle Tue Mani, ispirata ad un medico realmente esistente, e ha un successo pazzesco, ma tutta la sua vita da attore è iniziata letteralmente per caso.

Gli studi e la carriera da barman di Luca Argentero

Luca Argentero è originario di Torino ed è cresciuto a Moncalieri. L’idea di diventare attore non è sempre stata la sua aspirazione di vita, anzi. Ha frequentato l’Università di Torino e si è laureato in Economia e Commercio. Durante questo periodo, per mantenersi ed essere il più autonomo possibile ha lavorato come barman, ma come sappiamo la sua carriera è svoltata drasticamente. Niente futuro nell’economia per lui, ma una partecipazione al Grande Fratello e subito dopo è iniziata, quasi per caso, la sua carriera di attore. Con la sua partecipazione al film Saturno Contro di Ferzan Özpetek si è infatti candidato ai David Di Donatello e, da quel momento, Argentero ha capito che quella di attore sarebbe stata la sua carriera.

Dove lavorava a Torino Luca Argentero come barista?

In occasione della sua partecipazione come testimonial per i 150 anni dell’Unità d’Italia Luca ha raccontato alla stampa che a chiederglielo era stato l’assessore Coppola conosciuto proprio quando faceva il barista: “Lui distribuiva gli inviti all’ingresso del bar dove lavoravo” ha raccontato. Argentero ha lavorato in molti bar come il Rock City, Barbar, Big, Jamming…tutti di Torino. Sempre a La Stampa, ha raccontato che mentre studiava Economia e Commercio sapeva già che non voleva finire la sua vita con la giacca e la cravatta magari in banca. Ma allo stesso tempo oggi ringrazia i suoi studi universitari perché oggi gli servono quotidianamente: “Ringrazio anche i miei genitori che mi hanno educato allo studio, ma non volevo una vita da ufficio”.

Oggi Luca quindi è una attore e produttore molto famoso, ma ha mantenuto la sua normalità. Pratica nuoto, yoga, tennis e ama soprattutto la montagna dove va spesso a passeggiare e dove ha un casale in una località dell’Umbria. Del resto, Luca Argentero viene da una famiglia di alpinisti.