Scaletta e cantanti che vedremo live su Rai 1 questa sera per l’evento Musica Che Unisce.

Questa sera andrà in onda l’evento musicale più atteso e particolare degli ultimi giorni: Musica che Unisce. Se in America infatti è diventato virale il video dei Backstreet Boys, che rispettivamente dalle loro case, hanno ricantato una loro canzone storica in occasione della serata iHeart, anche per l’Italia c’è grande attesa. Non ci si può muovere, vero, ma questo non impedisce alle persone di cantare e ai musicisti di allietare le serate dei loro fan con le loro performance. Così questa sera su Rai 1, subito dopo il tg e senza interruzioni, andrà in onda questo particolare appuntamento con la musica live direttamente dai soggiorni degli artisti.

Lo scopo della serata: la raccolta fondi per la Protezione Civile

Del resto in questi giorni di emergenza per il Coronavirus, molti cantanti si sono prodigati nel fare piccoli live dai loro salotti. Ora tutto questo ha preso forma diciamo e si è trasformato in un mega evento in programma per questa sera, martedì 31 marzo alle 20.35 su Rai 1 appunto. Lo scopo della serata è la beneficienza e raccogliere quindi fondi per la Protezione Civile che in questa dura battaglia si trova in prima linea.

Cantanti e personaggi famosi che vedremo stasera in tv a Musica Che Unisce

Ma chi sono allora i cantanti e gli artisti che si esibiranno questa sera live dal loro salotto? Moltissimi hanno aderito e quello che vedremo sarà un lungo flusso ininterrotto di musica. Vediamo i cantanti che hanno accettato l’invito. I nomi che sappiamo a oggi sono:

Alessandra Amoroso

Andrea Bocelli

Brunori Sas

Calcutta

Cesare Cremonini

Diodato

Elisa

Emma

Ermal Meta

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gazzelle

Gigi D’Alessio

Levante

Ludovico Einaudi

Mahmood

Måneskin

Marco Mengoni

Negramaro

Paola Turci

Pinguini Tattici Nucleari

Riccardo Cocciante

Tiziano Ferro

Tommaso Paradiso.

Assieme a loro ci saranno anche altri artisti che prenderanno parte all’evento come Roberto Bolle, Paola Cortellesi, Bebe Vio, Andrea Dovizioso, Federica Pellegrini, Valentino Rossi. Tantissimi quindi anche dal mondo dello sport e dello spettacolo per rendere ancora più forte questo grido di grande speranza.

Dove vedere l’evento: anche in streaming

Scopo della serata, come abbiamo detto, la beneficienza per capire che la musica unisce e può essere un grande veicolo d’amore e di coraggio. Così a riprova di questo, l’evento sarà trasmesso anche in streaming, su Rai Play, in diretta youtube e Facebook, proprio per dare l’idea che nessuno deve restare indietro.