I Pinguini Tattici Nucleari sono una band bergamasca nata nel 2010: sei artisti nati da una sola passione ed un gran talento! Ma sapete cosa facevano singolarmente prima di diventare famosi? Vi sveliamo tutto!

Hanno regalato grande ritmo e divertimento sul palco dell’Ariston: al Festival di Sanremo 2020 i Pinguini Tattici Nucleari hanno presentato la loro canzone, Ringo Star, ed hanno ottenuto un grande successo. Si sono aggiudicati il terzo posto della classifica assoluta ed il loro brano si ascolta quotidianamente in tutte le radio! La band è composta da sei artisti bergamaschi, uniti da una grande passione e da un enorme talento! Ma voi sapete cosa facevano Riccardo, Nicola, Elio, Lorenzo, Simone e Matteo prima di diventare famosi? Vi sveliamo tutto su loro!

Pinguini Tattici Nucleari, cosa facevano nella vita prima di diventare famosi

I Pinguini Tattici Nucleari è una band nata nel 2010 composta da Riccardo Zanotti, la voce, Nicola Buttafuoco, chitarra, Elio Biffi, tastiere e fisarmonica, Lorenzo Pasini, chitarra, Simone Pagani, basso, e Matteo Locati alla batteria. Tutti e sei sono di Bergamo: hanno lanciato il loro primo disco inedito, Il Re è Nudo nel 2014 e nel 2015 hanno raggiunto il successo con Diamo un calcio all’aldilà. Nel 2017 ricordiamo tutti il brano ‘Gioventù Bruciata’: sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2020, hanno portato Ringo Star ed oggi sono una delle band indie più amate del panorama musicale italiano! Ma sapete cosa facevano i ragazzi prima di diventare famosi? Prima che formassero la band, gli artisti si sono dedicati a ben altro. Simone faceva l’educatore ed animatore per bambini, Matteo lavorava in aeroporto. Nicola invece lavorava nella famosa catena di abbigliamento H&M. Riccardo lavorava in una caffetteria a Londra, Lorenzo invece come guardiano di un museo oltre a dedicarsi allo studio. Elio studiava. Dalla loro passione per la musica è nata la loro band: il nome del gruppo è nato da una birra scozzese di alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin!