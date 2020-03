Qual è il significato dei tatuaggi di Stefano De Martino: dall’omaggio al nonno, passando per i tribali e la benedizione del viaggiatore.

Bisogna essere tutti molto onesti. Stefano De Martino è uno dei sex symbol nostrani maggiormente amati dal pubblico. In quelle brevi pause in cui non era fidanzato o impegnato, la maggior parte delle donne italiane ha sperato di vederlo e di farlo innamorare perdutamente. Peccato che l’unica che ci sia riuscita veramente è solo lei, Belen Rodriguez. Entrambi bellissimi e statuari, Stefano De Martino ha un quid in più. Il suo corpo, bellissimo e super atletico per via della sua professione, è anche pieno di tatuaggi che, chiaramente, hanno dei significati. Alcuni, anche piuttosto dolci e romantici.

I tatuaggi di Stefano per il nonno

Come racconta Fanpage, in una sorta di viaggio virtuale tra i suoi tatuaggi, il più romantico di tutti è sicuramente il tatuaggi della scritta Biscuit. Questo era infatti il soprannome che Stefano De Martino aveva dato al suo amato nonnino. Sempre per il nonno, Stefano si è tatuato il vecchio numero di telefono del Bar Stella, il bar di suo nonno, dove ha trascorso dei momenti meravigliosi quando era piccolo.

Il tattoo cancellato uguale a Belen

Rimanendo in tema di tatuaggi sentimentali, lui e Belen si erano fatti lo stesso identico tatuaggio che rappresentava due innamorati dentro ad un cuore. Ora però entrambi lo stanno facendo rimuovere, procedura che avevano iniziato subito dopo il divorzio.

Fortuna e benedizioni: tutti gli altri tatuaggi di De Martino

Tra i tatuaggi invece in stile old school che troviamo sul corpo di De Martino, al centro del petto vediamo un’ancora e due mani che stringono un timone. Immagini che riportano all’idea di solidità e sicurezza, oltre che all’idea di un porto sicuro dove poter attraccare.Stefano De Martino cerca poi sempre di portare con sé quanta più fortuna possibile. Così come tatuaggi “fortunati” ha il numero 3, un ferro di cavallo e la scritta “lucky” sulla mano. In tema poi di benedizioni e di buone stelle, Stefano De Martino si è anche fatto un tatuaggi legato a San Patrizio: la benedizione dei viaggiatori. C’è una scritta di questa benedizione fatta in spagnolo, per onorare l’amore della sua vita, Belen. Le parole di questa benedizione sono: “Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso e la pioggia cada dolce nei campi attorno e, finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”.

Ma non solo. Largo anche a quei disegni meramente decorativi come alcuni tatuaggi di tribali che Stefano si è fatto sul gomito e sul polpaccio.