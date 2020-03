Uomini e Donne, a pochi giorni dalla notizia ufficiale della sua rottura con Alessandro Zarino, Veronica Burchielli ha tenuto un lungo sfogo su Instagram.

Veronica Burchielli è stata, senza alcun dubbio, una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che più ha catturato l’attenzione in questa edizione. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per il suo forte carattere. Sin dal primo momento, la giovane ha dimostrato ampiamente di avere le idee molto chiare. Non è un caso che, una volta seduta sulla sedia rossa e rasasi conto di pensare ancora ad Alessandro Zarino, Veronica ha deciso di abbandonare il trono e il programma per viversi tranquillamente la storia d’amore con il napoletano. Da quel momento, sono trascorsi diversi mesi. Eppure, soltanto pochi giorni fa, la bella Burchielli ha ufficializzato la rottura con l’ex tentatore di Temptation Island. Già in precedenza, i due avevano attraversato un momento ‘buio’. Che, però, sembrava essere rientrato. Ma purtroppo non è affatto così. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la Burchielli ha tenuto un lungo sfogo su Instagram.

Uomini e Donne, lo sfogo di Veronica dopo la rottura con Alessandro

Soltanto pochi giorni fa, come dicevamo precedentemente, Veronica Burchielli ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Alessandro Zarino. Conosciutisi all’interno dello studio di Uomini e Donne, la coppia aveva deciso di viversi al di fuori del contesto televisivo. Ma qualcosa, purtroppo, non deve essere andato per il verso giusto. Perché, un paio di giorni fa, l’ex corteggiatrice e tronista ha informato i suoi sostenitori della loro rottura. Non sappiamo quali siano stati i reali motivi della loro separazione. Fatto sta che, pochissime ore fa, si è lasciata andare ad un sfogo sul suo canale social ufficiale.

Alla domanda di una sua fan che le chiedeva come stesse, Veronica risponde con un lungo ed emozionante sfogo. ‘Sto come tutte le persone che vivono la fine di un rapporto nel quale hanno creduto’, inizia la Burchielli. Non perdendo affatto occasione di poter sottolineare alcuni lati del suo carattere: ‘Ho un lato malinconico, ma non sono negativa’. Infine, una breve riflessione su questo triste periodo che sta attraversando: ‘Questo momento non è casuale. Servirà a farmi capire qualcosa, ma starà a me reagire nel modo giusto. Non si può decidere cosa provare, ma si può decidere con quale sguardo guardare una situazione’.

Il retroscena durante il trono

Tramite una serie di Instagram Stories caricate sul suo profilo diversi mesi fa, Veronica ha confessato di non aver attraversato un momento molto facile durante il suo trono. ‘Stavo male. Ero arrivata quasi all’anoressia’, ammette per la prima volta.