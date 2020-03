Coronavirus, l’esito del tampone dell’ex corteggiatrice Vittoria Deganello: ‘Negativo’

Coronavirus, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello ha svelato l’esito del suo tampone fatto giorni fa.

Esattamente una settimana fa Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus. Come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, ancora prima del decreto governativo che obbliga tutti a restare a casa, l’ex fidanzata di Mattia Marciano ha avuto dei contatti con una persona che, soltanto dopo, è risultata essere positiva al Covid-19. Per questo motivo, nonostante non eccessivi sintomi dall’infezione se non una leggera febbre che non ha mai superato la temperature di 37,5 gradi, al termine dell’incubazione del virus, la giovane influencer si è sottoposta al tampone. Da quel momento è passata una settimana. E, soltanto qualche ora fa, Vittoria ha ricevuto l’esito. Fortunatamente, la bella Deganello è negativa al Coronavirus. E così, dopo aver dato questa splendida notizia ai suoi sostenitori, non ha potuto fare a meno di fare una confessione inaspettata. Ecco cosa dice.

Vittoria Deganello, esito del tampone per il Coronavirus negativo: la confessione

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Vittoria Deganello, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Mattia Marciano, ha cavalcato l’onda del successo. Tanto da essere, ancora adesso, un’apprezzata e seguitissima influencer. È proprio sul suo canale social ufficiale che la giovane non perde mai occasione di poter interagire ed aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo una settimana precisa dal tampone per il Coronavirus, la Deganello ha voluto svelare ai suoi fan l’esito.

‘È arrivato l’esito del mio tampone: NEGATIVO’, queste le parole che utilizza Vittoria per aggiornare i suoi sostenitori di questa splendida notizia. Fortunatamente, quindi, la Deganello, nonostante abbia avuti contatti con una persona positiva, non ha contratto il Coronavirus, eppure l’agitazione e la preoccupazione l’ha avvertita ugualmente. ‘Nonostante stessi bene, questa settimana di attesa non è stata il massimo’, confessa l’ex fidanzata di Mattia Marciano. Svelando che adesso, per quanto posso esserlo in questa situazione, è decisamente più sollevata.