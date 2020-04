Alberto Angela, quando e come ha iniziato il lavoro in televisione

Alberto Angela è uno dei conduttori e divulgatori scientifici, insieme a suo padre Piero, più stimati in Italia e non solo. Ma sapete come e quando ha iniziato a lavorare in televisione?

Alberto Angela è di sicuro il divulgatore scientifico per eccellenza. Personaggio molto amato dal pubblico italiano, i suoi programmi sono garanzia di successo. Forse, non tutti lo sanno ma è nato a Parigi e non in Italia nel 1962. Per cui, adesso ha 58 anni. E’ un conduttore serio, elegante, molto apprezzato soprattutto dal pubblico femminile. Alberto si è dilpomato in Francia e poi si è iscritto al corso di Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma, conseguendo una laurea con 110 e lode. I suoi genitori sono Margherita Pastore ed Alberto Angela, personaggio famosissimo in Italia e molto stimato dai telespettatori. Ma cosa sappiamo sui suoi esordi in tv?

Le prime volte di Alberto Angela in televisione

Ha svolto l’attività di ricercatore e studioso per anni. Per oltre 10 anni si è dedicato all’attività di scavo e ricerca di reperti storici in giro per il mondo. Poi, ha seguito le orme del padre e possiamo immaginare che, nell’ambiente, con un cognome così pesante, non dev’essere stato facile. Tuttavia, Alberto si è fatto strada con tanto sacrificio ed una dedizione particolari. Ma come ha cominciato?

Cominciò a lavorare come conduttore per la Televisione Svizzera Italiana, come si legge anche su Wikipedia, e in un’intervista piacquero molto le sue doti comunicative. Di lì in poi è stato tutto in divenire. Arrivò il passaggio dalla Svizzera all’Italia dopo che nel 1990 scrisse e condusse in studio il programma Albatros. Dodici puntate di una serie di divulgazione scientifica che fu riproposta in Italia, su Telemontecarlo. Ecco, quella fu la sua prima volta da divulgatore scientifico in Italia. Adesso, di anni ne sono passati ed Alberto ha percorso tantissima strada. Ai giorni nostri, è conosciuto come il conduttore insieme al padre di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda dal 2000. Però, per essere precisi: Alberto Angela è: paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano.