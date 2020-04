Terminata la sua storia d’amore, sembrerebbe che Andrea Iannone abbia compiuto un ultimo gesto per riconquistare Giulia De Lellis: il retroscena.

Tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone è definitivamente terminata. Nonostante nessuno dei due ragazzi l’abbiamo detto esplicitamente, il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato le prime immagini dell’influencer romana in compagnia del suo ex fidanzato Andrea Damante. Di un loro presunto di fiamma, lo sappiamo, se ne parlava da diverso tempo. Eppure, oltre a diversi indizi spuntati sui social, non c’era alcun tipo di conferma. Fino a quando, sul numero del giornale di oggi, sono state mostrate le prime immagini di coppia. Ma non solo. Perché, sul giornale, sono stati svelati alcuni importanti retroscena. In primis, si legge di un ultimo gesto che il pilota della MotoGp avrebbe commesso per tentare di riconquistare la bella Giulia.

Andrea e Giulia, l’ultimo gesto per riconquistare Giulia

Non sappiamo i reali motivi per cui la storia d’amore tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone sia terminata. Fino a qualche mese fa, infatti, i due apparivano più che innamorati e spensierati sui rispettivi canali social. Fino a quando, in concomitanza con la Milano Fashion Week, sono iniziate a circolare voci su una loro presunta crisi. E così, dopo diverse settimane di indizi, indiscrezioni e voci di corridoio, è arrivata la conferma. La storia d’amore tra l’influencer romana e il pilota della MotoGp è terminata. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che, prima delle definitiva rottura tra i due, Andrea abbia commesso un ultimo gesto per tentare di riconquistare la bella De Lellis.

Come dicevamo precedentemente quindi, ancora prima della rottura definitiva tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, sembrerebbe che il pilota della MotoGp abbia compiuto un ultimo gesto per salvare il salvabile. Ce lo fa sapere il settimanale ‘Chi’. Che, oltre a mostrare le prime immagini dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con Andrea Damante, ha svelato anche questo retroscena inedita. Prima della quarantena, sembrerebbe che l’ex fidanzato di Belen abbia tentato di ripristinare il suo rapporto con l’influencer recandosi a casa di lei e della sua famiglia a Roma. Ma purtroppo, come bene sapete, non è andata affatto a buon fine.