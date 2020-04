Marco Fantini e Beatrice Valli rimandano il matrimonio per il Coronavirus

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno rimandato le nozze per colpa del Coronavirus: “Non ci sentiamo di pensare all’organizzazione in un momento come questo”.

Matrimonio rimandato per Marco Fantini e Beatrice Valli. A dare conferma di questa decisione è l’influencer che ha spiegato come siano più che consapevoli della situazione che sta vivendo l’Italia in questo momento e che quindi la scelta sia quella di rimandare le nozze almeno per il momento.

Beatrice e Marco, nozze rimandate: “Avremo tempo quando sarà passato tutto”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei suoi fan nelle storie di Instagram e ha spiegato come stanno vivendo questa situazione e cosa hanno deciso in merito al loro matrimonio. La situazione italiana è infatti particolarmente sofferente nonostante il numero dei nuovi contagi, sembra, stia calando e che quindi le misure di Conte stiano facendo effetto. Ora per la coppia sembra non essere proprio il momento giusto per convolare a nozze, anzi. “È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno – ha risposto Beatrice ai fan – Non ci sentiamo di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così complicato. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto”. Niente sì e abito bianco il 27 settembre insomma, ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma la decisione sembra più che comprensibile.

Beatrice Valli incinta: il parto ai tempi del Coronavirus

Beatrice per ora, del resto, ha altri pensieri. La donna è infatti incinta e non manca poi molto alla nascita della piccola Azzurra. Un raggio di sole e di bellezza in un momento difficile. Beatrice infatti, sempre nelle storie, si è detta particolarmente preoccupata e come riporta Gossip e Tv, soprattutto è dispiaciuta perché in ospedale non potrà avere il sostegno dei suoi cari per via delle regole, giuste, del Governo per non alimentare la diffusione del Coronavirus. I figli, Bianca e Alessandro infatti non potranno andare in ospedale quando nascerà Azzurra e Beatrice ha raccontato che anche questo momento così di gioia come è il parto non lo sta vivendo nel modo più sereno possibile e come vorrebbe essere. “Vorrei che fosse tutto normale e che potessero venire ad abbracciarmi in ospedale” ha dichiarato l’ex corteggiatrice. Beatrice quindi si è detta preoccupata, ma in modo “normale” per questo particolare periodo storico.

Come lei anche altre future mamme sono dispiaciute per la situazione, per non poter avere accanto i propri cari e per il fatto che il proprio compagno potrà entrare in sala parto solo negli ultimi 10 minuti. Timori più che comprensibili, ma che si trasformeranno in un happy ending. Ne siamo certi!