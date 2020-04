Belen Rodriguez, in arrivo il secondo figlio con Stefano De Martino? Le parole dell’argentina non lasciano spazio a dubbi

Giorni difficili per tutti questi che ci vedono chiusi in casa in quarantena, non fanno eccezione le coppie di vip, che forse mai come ora si trovano a trascorrere molto tempo in casa con la famiglia e i propri partner. Non fa eccezione la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che sta trascorrendo questi giorni di quarantena col figlio Santiago e i genitori della showgirl. Recentemente intervistati dal settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, la coppia ha fatto delle importanti rivelazioni, partendo proprio dal modo di vivere questi giorni tanto delicati. Belen e Stefano hanno ritrovato la serenità e l’amore dopo essere stati divisi per alcuni anni. I due si erano conosciuti e avevano iniziato la loro storia d’amore durante una delle scorse edizioni di Amici di Maria De Filippi. Dopodiché dal loro amore è nato i piccolo Santiago e i due sono convolati a nozze, separandosi però dopo qualche anno. Nonostante i due siano stati separati per un periodo abbastanza lungo, si sono dimostrati dei genitori sempre amorevoli e presenti per il figlio.

Belen Rodriguez, in arrivo il secondo figlio? Le parole dell’argentina

Belen e Stefano non hanno fatto mai mancare il loro affetto e la loro presenta al figlio Santiago e forse proprio questo grande amore nei confronti del figlio, è stato da Cupido tra i due. Dopo molto tempo da separati, Stefano e Belen l’anno scorso annunciano di aver ritrovato l’amore e la serenità, decidendo di tornare ad essere non solo una famiglia, ma anche una coppia. Sicuramente i due coniugi avrebbero trascorrere del tempo insieme in circostanze diverse da quelle attuali, ma sicuramente la situazione gli sta dando modo di pensare a cose molto importanti, come ad esempio allargare la famiglia! Ebbene si, Belen e Stefano hanno dichiarato al settimanale Chi di essere alla ricerca del secondo figlio. In particolar modo la showgirl ha dichiarato che ormai per lei è giunto il tempo per prendere questa decisione e che non ha intenzione di lasciare Santiago da solo.

Oltretutto la bella argentina non esclude che anche la sorella minore Cecilia, stia pensando di metter su famiglia con Ignazio Moser. Non è da escludere quindi che finita questa quarantena possano essere annunciate due cicogne in casa Rodriguez. Non possiamo che augurare il meglio alle due donne, che negli ultimi anni hanno fatto breccia nel cuore degli Italiani con la loro bellezza e la simpatia.