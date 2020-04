Chi è Marina Fadda, la fidanzata di Antonio Zequila

Per chi non conoscesse la fidanzata di Antonio Zequila, in questo articolo vi diciamo chi è Marina Fadda: dalla professione a tanto altro ancora

Antonio Zequila è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore di origini campane è stato sicuramente uno dei mattatori di questa edizione. Sempre al centro di discussioni molto accese, protagonista di una rubrica con cadenza quasi settimanale, uno dei primi ad entrare nella casa più spiata d’Italia e uno degli ultimi ad uscire. Nella casa è stato al centro anche di numerosi flirt o presunti tali. L’attore ha dichiarato di aver avuto una conoscenza approfondita in passato con Valeria Marini e Adriana Volpe. Il suo cuore, però, adesso batte solo per una donna: Marina Fadda. In una delle scorse puntate del Grande Fratello Vip, l’attore si è inginocchiato e le ha chiesto la mano (virtualmente) davanti a milioni e milioni di telespettatori. La Fadda, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato: “Io sono già stata sposata una volta e non ci credo più. Non mi serve firmare un “contratto” con lui: preferisco scegliersi ogni giorno”. Ma per chi non conoscesse la fidanzata di Zequila, di seguito vi diciamo chi è.

Chi è Marina Fadda?

Marina è originaria di Sassari, è un medico odontostomatologo e gestisce uno studio dentistico. La sua storia d’amore con Zequila è durata circa nove anni, salvo poi terminare per via della distanza come dichiarato dal gieffino. Il bell’Antonio, però, è deciso a riconquistarla e in una delle scorse puntate del reality show le ha addirittura chiesto la mano in diretta. Marina, nell’intervista rilasciata ad Oggi, ha dichiarato: “Sono morta di gelosia quando ha fatto un po’ il cascamorto con Clizia Incorvaia e con Sara Soldati. Lì, mi sono resa conto che lo sento ancora mio”. Questo matrimonio s’ha da fare, anche se riguardo alle nozze la Fadda non è totalmente convinta. La donna, infatti, ha dichiarato di non aver bisogno di un ‘contratto’ per stare con il suo Antonio. Siamo sicuri, però, che, una volta uscito dalla casa, l’attore campano cercherà in tutti i modi di raggiungere la donna e cercheranno di recuperare il tempo perso.

La donna inizialmente era schiva a rendere pubblica la sua storia d’amore: “Sono un medico, e non mi andava che il mio nome uscisse sui giornali”. Di recente, però, ha pubblicato anche un bellissimo scatto di coppia sul suo profilo Instagram. Possiamo dunque dire con certezza che la Fadda è innamoratissima del suo Antonio e presto potrà riabbracciarlo.