Cristina D’Avena assente a ‘Musica che Unisce’: “Mi avrebbe fatto piacere partecipare”, lo sfogo

‘Musica che Unisce’, Cristina D’Avena assente: “Mi avrebbe fatto piacere partecipare”, lo sfogo della cantante su Twitter, ecco le sue parole nel dettaglio.

Cristina D’Avena ha accompagnato l’infanzia di milioni di persone. Voce della maggior parte delle sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90, Cristina rappresenta tuttora un dolce intrattenimento per i più piccoli, grazie alla sua bellissima e indimenticabile voce. Poco fa la cantante ha affidato a Twitter un suo sfogo relativo alla trasmissione andata ieri sera in onda su Rai Uno, ‘Musica che unisce’. Un concerto molto ‘particolare’, al quale hanno partecipato tantissimi artisti italiani, che si sono esibiti in collegamento da casa propria, nel rispetto della quarantena imposta dal Governo, emozionando tutti gli italiani, ma soprattutto allo scopo di raccogliere fondi per il lavoro della Protezione Civile in questo periodo di emergenza Coronavirus. Uno spettacolo nuovo, singolare e molto significativo, al quale Cristina D’Avena non ha partecipato, cosa che invece a quanto pare le avrebbe fatto molto piacere: ecco le parole della cantante.

‘Musica che Unisce’, Cristina D’Avena assente: lo sfogo su Twitter, “Mi avrebbe fatto molto piacere partecipare”

Cristina D’Avena non è sta tra i cantanti che si sono esibiti ieri sera nel programma ‘Musica che Unisce, che ha visto la partecipazione di tanti amatissimi artisti italiani, da Tiziano Ferro a Cesare Cremonini, passando per Elisa, Giuliano Sangiorgi e tanti altri. A quanto pare, però, a Cristina avrebbe fatto piacere essere coinvolta in questa iniziativa, e la cantante lo ha detto molto chiaramente in un sfogo pubblicato su Twitter. “In questo momento tanto delicato mi avrebbe fatto piacere partecipare insieme ai miei colleghi”, ha scritto la D’Avena. Il motivo delle sue parole è altrettanto chiaro.

“Sarebbe stata un’occasione per dare il mio contributo attraverso la mia musica che unisce da sempre i bimbi di tutte le età”. Un pensiero, dunque, ai piccoli e a chi è cresciuto con la voce di Cristina, che avrebbe voluto contribuire a regalare alla gente un momento di svago. Siete d’accordo con le sue parole?