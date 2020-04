Anticipazioni Don Matteo 13: le novità e le proposte di Terence Hill

Le anticipazioni sulla nuova stagione di Don Matteo: Terence Hill vuole accorciare le stagioni per andare in onda ogni anno.

Dopo la puntata finale di Don Matteo 12, Terence Hill, intervistato da Sorrisi e Canzoni ha svelato qualche anticipazione sulla prossima stagione, la tredicesima. Cosa succederà ai protagonisti della serie? Ci saranno tutti? Quante puntate vedremo? Probabilmente meno rispetto al solito e a svelarlo è stato proprio il protagonista.

Don Matteo: Terence Hill vuole accorciare le stagioni

Secondo Terence Hill, intervistato appunta da Tv Sorrisi e Canzoni, fare una stagione con 10 o 13 puntate richiede troppo tempo e a casa gli spettatori devono aspettare circa due anni per vedere una nuova stagione. Un tempo di lavorazione lungo che l’attore vorrebbe accorciare e proporrà ai produttori di seguire un po’ l’esempio Montalbano. Questo implica serie più corte, da circa cinque puntate. Si realizzano in meno tempo e i fan sono più contenti. Se infatti si dovesse proseguire con la solita tempistica servirebbe un anno per la scrittura e più o meno un altro anno per le registrazioni sul set. Un impegno intenso che Terence Hill vorrebbe accorciare. Cambiare struttura e fare quindi cinque episodi per ogni stagione riducendo così sia i tempi di scrittura che i tempi di registrazione sul set. “Il pubblico avrebbe un nuovo Don Matteo ogni anno” ha chiosato il protagonista della serie.

Anticipazioni Don Matteo 13

Per le anticipazioni in merito alla serie stessa, Terence ha dichiarato che i personaggi storici rimarranno e tornerà anche Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta: “Se ci levano il capitano Anna io e Frassica facciamo sciopero!” ha scherzato il protagonista di Don Matteo. Aggiunge poi che Maria Chiara Giannetta è stata una meravigliosa scoperta, bravissima e di una bellezza ricca di personalità prorompente. Resteranno anche il maresciallo Cecchini, Pippo e Natalina e magari ci sarà qualche nuovo arrivo in canonica.

Insomma, Don Matteo 13 si farà, questa è la prima bella notizia per i fan. Se poi i produttori seguiranno l’idea di Terence Hill, ossia di accorciare la durata delle stagioni ancora non lo sappiamo. Sicuramente però avremo aggiornamenti nei prossimi mesi in merito.