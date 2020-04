Elettra Lamborghini e Dj Afrojack, gag imperdibile durante il live: “Ti stacco la corrente”, ecco cos’è successo tra i due, il video su Instagram.

Elettra Lamborghini è un personaggio incredibilmente ‘social’. Il suo profilo Instagram conta ben 5 milioni e mezzo di followers, tutti pazzi di lei e della sua personalità vulcanica. La ‘twerking queen’, infatti, oltre ad avere un grande esercito di fan che amano le sue canzoni, è anche super seguita sui social, dove pubblica molto della sua vita quotidiana. Sempre molto disinibita e senza filtri, Elettra condivide senza problemi foto e video da urlo, in cui mette ben in evidenza il suo fisico spaziale e soprattutto le sue curve esplosive, che fanno impazzire i fan. Ma non è tutto. La Lamborghini non ha filtri con i suoi followers e racconta praticamente tutto di sé. Qualche giorno fa, ad esempio, ha svelato le sue misure e spesso mostra anche i suoi momenti di coppia con il suo fidanzato, il dj Afrojack, del quale è innamorata pazza. I due si sposeranno a breve ed Elettra ha anche svelato alcuni dettagli sull’organizzazione delle nozze. In questi giorni di quarantena i due sono insieme a casa della cantante e qualche ora fa Nick, questo il vero nome del dj, ha fatto un Live da casa, in cui ha suonato per i suoi fan. La sua fidanzata non ha perso occasione per riprenderlo, dando vita a una simpatica gag nelle sue storie Instagram: ecco cos’è successo.

Elettra Lamborghini, gag imperdibile con Afrojack durante il live del dj: “Ti stacco la corrente”, i video su Instagram

Elettra Lamborghini e dj Afrojack stanno trascorrendo insieme la quarantena a casa della cantante, e spesso fanno video e dirette per tenere compagnia ai followers e raccontare come stanno vivendo queste giornate di ‘clausura’. Il dj qualche ora fa ha organizzato un vero e proprio live con tutte le sue attrezzature da lavoro per far ballare e divertire i suoi fan attraverso Instagram. Durante il ‘concerto’, Elettra ha ripreso il suo fidanzato senza che lui se ne accorgesse: “Il mio maschio non sa che se adesso io salgo e accendo il phon, gli faccio saltare tutto”, ha scherzato la cantante, che ha così ‘minacciato’ di interrompere la diretta del suo compagno facendo saltare la corrente.

Una volta salita in bagno, Elettra ha finto di inserire la spina del phon nella presa della corrente per ‘rovinare la festa’ ad Afrojack: “Amore ti stacco tutto”, ha scherzato la cantante.

“Ovviamente no! Il mio maschio è troppo buono, non mi fa mai un torto”, ha scritto poi Elettra, svelando così di non aver nessuna intenzione di fare uno scherzo così ‘cattivo’ al suo fidanzato.