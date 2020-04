Coronavirus, l’attrice de Il Trono di Spade Emilia Clarke ha annunciato una splendida iniziativa per tutti coloro che, in questo periodo, fanno donazioni.

In questo drammatico periodo di emergenza Coronavirus, sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che hanno voluto ‘sfruttare’ la loro popolarità per incentivare i sostenitori a dare un grosso contributo ad ospedali, all’acquisto di materiale indispensabile per evitare il contagio da Covid-19 e quanto altro. È il caso, ad esempio, di Fedez e di Chiara Ferragni. Che, appena scoppiata l’epidemia, hanno iniziato la raccolta fondi per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva all’interno del San Raffaele di Milano. Ed è anche il caso di Emilia Clarke, la bellissima e giovanissima attrice de Il Trono di Spade. Qualche giorno fa, la britannica ha parlato ai suoi sostenitori di una splendida iniziativa per tutti coloro che, in questo critico momento, faranno delle donazioni. Ecco l’annuncio sul suo canale social ufficiale.

Coronavirus, la splendida iniziativa di Emilia Clarke per chi fa donazioni

Così come tantissimi altri personaggi pubblici, anche Emilia Clarke ha voluto lanciare un messaggio molto semplice a tutti i suoi sostenitori per l’emergenza Coronavirus: le donazioni. In un momento così critico e drammatico non soltanto per il nostro Paese ma anche per tutta l’Europa, è necessario che ogni cittadino faccia la propria parte. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni, la giovanissima attrice de Il Trono di Spade ha voluto proporre a tutti i suoi sostenitori, tramite un video caricato sul suo canale social ufficiale, una splendida iniziativa.

In questo breve video social, Emilia Clarke ha chiesto aiuto ai suoi sostenitori per raggiungere la cifra di 250 mila dollari. Somma che, da come si può chiaramente intendere, sarà devoluta interamente all’emergenza Coronavirus. Un appello, quindi, davvero fantastico. Che, tra l’altro, è accompagnato da una iniziativa più che unica. L’attrice, infatti, ha raccontato che, tra tutti i donatori, ne verranno scelti dodici che potranno così partecipare ad una cena virtuale con lei.

Tutte le iniziative dei Vip

Non soltanto, come dicevamo precedentemente, Emilia Clarke hanno voluto dare un grosso contributo per questa emergenza Coronavirus, ma tantissimi altri personaggi televisivi e, quindi, pubblici. A partire, quindi, da Chiara Ferragni e Fedez. Fino a Giorgio Armani. Come raccontato in un nostro recente articoli, lo stilista italiano ha preso un’importante decisione al riguardo. Non soltanto, infatti, l’imprenditore ha inizialmente donato una cospicua somma a tutti gli ospedali italiani, ma ha anche deciso di creare all’interno dei suoi stabilimenti tutto il materiale tessile utili per medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari.