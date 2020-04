Federico Rossi, fidanzato di Paola di Benedetto, ha regalato un meraviglioso post Instagram alla sua dolce metà Paola di Benedetto, concorrente del GF VIP: ecco le sue parole.

Questa sera andrà in onda la semifinale del Grande Fratello VIP: nonostante l’emergenza Coronavirus, il reality è uno dei pochi programmi a continuare ad andare in onda. E’ giunto quasi ai titoli di coda, la casa di Cinecittà tra due puntate spegnerà le luci: chi vincerà questa edizione? Intanto i parenti ed i fidanzati dei concorrenti in vista di questa penultima puntata si esprimono sui social: così ha fatto Federico Rossi, fidanzato di Paola di Benedetto. Ecco le sue parole.

GF VIP, Federico Rossi: “Mio unico rammarico…”, le parole per Paola Di Benedetto

Federico Rossi ha scritto un post su Instagram per la sua dolce metà, Paola di Benedetto, concorrente del Grande Fratello VIP. “Ho vissuto questo distacco in maniera positiva, pensando a tutte le belle emozioni che avremmo vissuto una volta finita questa esperienza e ha funzionato” comincia così la dedica del cantante di Benji&Fede sul suo profilo social. Poi parla di un suo rammarico: “L’unico mio rammarico è che il mondo che hai lasciato il giorno del tuo ingresso non sarà poi lo stesso che vedrai una volta uscita da lì, ma sono sicuro che andrà tutto bene e quando tutto questo finirà, daremo ancora più valore alle piccole cose. Ci siamo quasi, non mollare”.

I concorrenti del Grande Fratello VIP hanno iniziato la loro avventura quando non c’era ancora l’epidemia Coronavirus in Italia: per questo motivo, quando saranno fuori dalla casa di Cinecittà, si troveranno in una realtà differente da quella che avevano lasciato ad inizio reality. Adriana Volpe ha abbandonato il reality due settimane fa per un grave problema familiare: suo suocero è stato una vittima del Covid-19. La conduttrice ha lasciato un enorme vuoto nella casa: con un video messaggio ha mostrato a tutti il suo sorriso ed ha dato ai suoi amici la forza di continuare e di vivere al massimo l’esperienza nella casa. E’ con Paola che ha legato di più la Volpe: per lei ha riservato parole magnifiche nella lunga lettera letta in un video.

Paola ha ricevuto pochi minuti fa una dedica dalla sua dolce metà. Lo scatto pubblicato sul profilo IG di Federico è davvero incantevole.