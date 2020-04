GF Vip, anticipazioni semifinale mercoledì 1 Aprile: in occasione della penultima puntata del reality, sono in arrivo numerosi colpi di scena, i dettagli.

Siete pronti a questa semifinale del Grande Fratello Vip? Dopo più di 80 giorni, questa sera, mercoledì 1 Aprile, andrà in onda la penultima puntata di questa quarta edizione del reality di Canale 5. Un’edizione che, ammettiamolo, non ha affatto deluso le aspettative di tutto il suo amato ed affezionato pubblico. Sapevamo, infatti, che sarebbe stata l’edizione delle novità, a partire dalla conduzione che, per le prima volta, è stata affidata ad un uomo, e si è mantenuta su questa lunghezza d’onda per tutte queste settimane. I concorrenti entrati all’interno della casa di Cinecittà sono stati davvero tantissimi, è vero. Come altrettanto numerosi sono stati gli ospiti e, soprattutto, le liti. L’ultima, ad esempio, si è consumata qualche ora fa. E, pensate, è stata davvero furiosa. La domanda, quindi, adesso sorge spontanea: cosa accadrà questa sera? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, anticipazioni semifinale mercoledì 1 Aprile

Siamo quasi alle battute d’arresto di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Manca esattamente una settimana e scopriremo, finalmente, il vincitore del reality. Nonostante i concorrenti siano ancora sette, soltanto due di loro sono già riusciti a guadagnarsi la finale assicurata. Parliamo, infatti, di Sossio Aruta ed Aristide Malnati. Mentre, al momento, al ballottaggio vi sono: Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese ed Antonio Zequila. Ecco. Oltre a scoprire chi di questi tre Vip verrà eliminato definitivamente rinunciando, quindi, alla corsa verso la finale, cosa succederà in questa semifinale del 1 Aprile? Beh, ovviamente, ci saranno delle eliminazione. Una? Nient’affatto! Due? Nemmeno! Stando a quanto si evince dal profilo social del programma, ci saranno ben tre eliminazioni. Insomma, un gran colpo di scena. Anche perché, ammettiamolo, non ricordiamo affatto una semifinale con così tante eliminazioni.

Ovviamente, una volta assodato chi sono gli eliminati di questa quarta semifinale del GF Vip, si passerà a scoprire chi saranno i finalisti. Insomma, si prospetta una puntata da urlo. Come tutte le altre, insomma. Siete pronti, quindi?

