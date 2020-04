GF Vip, Antonio Zequila, nel pomeriggio, si è lasciato andare a delle dure parole nei confronti di un suo compagno di viaggio: di chi si tratta.

Siamo quasi giunti alla finale del Grande Fratello Vip e, com’è giusto che sia, è tempo di tutti i concorrenti di iniziare a tirare le somme di questo percorso. Questa sera, come raccontato in un nostro recente articolo, andrà in onda la semifinale. Durante la quale, come bene sapete, scopriremo in diretta il nome di tutti gli altri finalisti che, insieme a Sossio Aruta ed Aristide Malnati, si contenderanno il montepremi in palio. È proprio per questo motivo che, dopo la lite furiosa con Sossio Aruta, Antonio Zequila e Teresanna Pugliese sono stati i protagonisti di un confronto riguardante chi merita e chi no questa finale e, soprattutto, il titolo di vincitore. Come al suo solito, l’attore campano non si è affatto nascosto dietro un dito. E, dopo aver chiaramente detto chi, secondo lui, dovrebbe vincere il programma, ha espresso delle dure parole nei confronti di un suo compagno di viaggio. Ecco di chi parliamo.

GF Vip, Antonio Zequila: il duro commento su chi merita la finale

È appena terminata la lite furiosa tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, quando la napoletana, in cucina con Antonio Zequila, chiede all’attore chi vorrebbe che vincesse questa edizione del Grande Fratello Vip. L’attore salernitano, che come al solito non perde mai occasione di poter dimostrare apertamente la sua opinione, ha chiaramente detto che, secondo lui, la vittoria spetterebbe ad Aristide Malnati. Perché è stato l’unico che ha portato la cultura all’interno della casa. Ben presto, però, il discorso si sposta su un altro ‘piano’. Ed, in particolare, a chi merita o non merita la finale. Secondo Antonio, all’ultima puntata dovrebbero arrivare coloro che stanno dall’inizio. ‘Io sto qui dentro da 85 giorni’, dice Zequila a Teresanna. Diversa è l’opinione dell’ex tronista. ‘Non è la settimana che fa la differenza’, dice. Ma non è affatto finita qui. Perché, come mostrato dalla clip condivisa sulla pagina ufficiale del reality, Antonio non ha perso occasione per potere esprimere delle dure parole nei confronti di uno dei suoi compagni di viaggio.

‘A te non va giù che Sossio è arrivato dopo e sta in finale’, dice Teresanna. Immediata è stata la reazione dell’attore campano: ‘Siccome ci stiamo confrontando, ‘non mi va giù’ non è un termine giusto, non mi piace, è diverso’. E, poi, le dure parole per l’ex cavaliere di Uomini e Donne: ‘Anche se lui va in finale, non vincerà mai questo programma. Questo te lo posso assicurare al 100%’. Insomma, le idee di Antonio sono molto chiare. Avrà ragione?