GF Vip, Paolo Ciavarro attaccato dagli altri concorrenti: le parole di Licia Nunez lo feriscono, ecco cosa ha detto l’attrice sul figlio di Eleonora Giorgi.

La semifinale del Grande Fratello Vip è cominciata subito col botto. Alfonso Signorini ha salutato i concorrenti, annunciando loro che la puntata è davvero tosta, perché ci saranno più eliminazioni prima della finale prevista per mercoledì prossimo. La tensione in settimana è stata alta, in particolare per Antonio Zequila, che non ha accettato di buon grado la scelta di Paolo e Patrick di trascinarlo con loro in nomination durante la scorsa puntata. L’attore si è confrontato con i suoi compagni di viaggio e i toni non sono stati sempre tranquillissimi. Anche Sossio non ha avuto una settimana facile, in particolare negli ultimi giorni, quando ha avuto un durissimo scontro con Teresanna, che ha costretto anche gli altri concorrenti a intervenire. La puntata di questa sera è cominciata proprio con un riferimento al nervosismo di Antonio Zequila, che è stato attaccato da alcuni suoi ‘coinquilini’. Anche Paolo Ciavarro ha ricevuto delle critiche, mostrategli da Alfonso Signorini in una clip. Le parole di Licia Nunez, in particolare, hanno ferito il figlio di Eleonora Giorgi: ecco cos’è successo.

GF Vip, Paolo Ciavarro attaccato di compagni: le parole di Licia lo feriscono, ecco cos’è successo in diretta

Paolo Ciavarro è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Protagonista della storia d’amore con Clizia Incorvaia, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è molto tranquillo e questa sua caratteristica non convince alcuni dei suoi compagni di viaggio, che trovano strano il fatto che lui si esponga poco. A inizio puntata, Alfonso Signorini ha mostrato a Paolo una clip in cui alcuni suoi compagni lo hanno criticato per questo suo essere eccessivamente ‘educato’ e ‘tranquillo’, poco incline allo scontro e quasi ma deciso nel prendere posizione. Questo il parere di Paola Di Benedetto, Patrick, Antonio Zequila e Antonella Elia, ma soprattutto di Licia Nunez, le cui parole hanno ferito il giovane. L’attrice, infatti, ha definito Paolo ‘senza anima’ e questa sua affermazione ha colpito Ciavarro.

Dopo la clip, Paolo ha chiesto spiegazioni a Licia, che ha spiegato le sue parole dicendo che finché in casa c’era Clizia, lui aveva un ruolo nella casa, ma da quando la Incorvaia è uscita, lei ha trovato Ciavarro piuttosto anonimo, senza identità. Siete d’accordo con le sue affermazioni?