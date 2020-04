GF Vip, scintille in diretta tra Antonella Elia e Antonio Zequila: “Sei il nulla!”, nuovo scontro tra i due concorrenti, ecco cos’è successo in puntata.

La semifinale del Grande Fratello Vip sta riservando, com’era previsto, tante emozioni ma soprattutto numerose tensioni. Fin dall’inizio della puntata è stato chiaro il ‘trend’ della serata, che ha messo alla luce alcuni problemi tra i concorrenti. Antonio Zequila ha subito battibeccato con alcuni suoi compagni di viaggio, in particolare con Patrick e Paola Di Benedetto, che lo hanno definito ancora una volta presuntuoso. Poi è stata la volta di Paolo Ciavarro, che ha visto una clip in cui alcuni coinquilini parlavano del suo carattere definendolo troppo ‘tranquillo’ e poco incline a prendere una posizione nelle dinamiche della casa. In particolare le parole di Licia hanno colpito Paolo, che subito dopo ha chiesto un chiarimento con lei. Ma il grande protagonista della serata sembra proprio Antonio Zequila, che ha avuto un duro scontro con Antonella Elia in diretta. L’attore è in nomination con Patrick e Paolo e, dopo il primo verdetto del pubblico che ha salvato Ciavarro, ha litigato con Antonella: ecco cos’è successo tra i due.

GF Vip, Antonella Elia e Antonio Zequila allo scontro: “Sei il nulla!”, cos’è successo in diretta

Antonio Zequila questa settimana è finito in nomination con Paolo Ciavarro e Patrick, e dopo il primo verdetto del pubblico, che ha salvato Paolo, ha avuto uno scontro con Antonella Elia perché l’ha vista contenta del fatto che il pubblico non lo avesse salvato. “Vedo la Elia commossa, perché è convinta che Patrick vincerà. Si è data anche la mano con Sossio, come se avessero vinto alla lotteria”, ha detto Antonio. Antonella ha colto subito la provocazione e si è molto arrabbiata perché ha trovato fuori luogo le parole dell’attore. “Ma cosa vuoi? Sei geloso? Avresti voluto la mia devozione, il mio amore? Se ti fossi comportato diversamente avresti avuto la mia amicizia”, ha replicato Antonella. I toni si sono subito alzati, perché Zequila si è molto arrabbiato, accusando Antonella di aver offeso tutti i concorrenti della casa e di aver utilizzato termini pesanti e volgari in molte occasioni. “Tu sei il nulla!”, ha ripetuto tante volte l’attore, al quale Antonella ha ribattuto colpo su colpo.

I toni della discussione sono stati molto pesanti, come del resto è successo già diverse volte tra i due concorrenti, tra i quali non sembra correre affatto buon sangue.