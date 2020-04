GF Vip | Scontro furioso con toni altissimi tra Sossio e Teresanna: gli altri concorrenti costretti a intervenire, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Manca sempre meno alla semifinale del Grande Fratello Vip e gli animi, nella casa, sono più caldi che mai. I quasi tre mesi di convivenza si fanno sentire e le liti non mancano. Grande protagonista delle scintille degli ultimi giorni è Sossio Aruta. Il calciatore non ha un buon rapporto con Teresanna Pugliese, con la quale poche ore fa ha avuto una furiosa lite. I due non sono mai andati particolarmente d’accordo da quando sono entrati nella casa e hanno già avuto degli alrterchi, anche pesanti. Poi i due si sono chiariti, con tanto di scuse per i toni eccessivi. Ora, però, ci sono ricascati, con uno scontro davvero pesante, che ha costretto anche gli altri concorrenti a intervenire per evitare che si superasse il limite: scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

GF Vip, scontro furioso tra Sossio e Teresanna: toni altissimi, intervengono gli altri concorrenti

Non è durata molto la pace tra Sossio e Teresanna. I due concorrenti del GF Vip non sono mai andati particolarmente d’accordo da quando sono entrati nel programma e si sono scontrati più volte. Dopo il chiarimento di qualche giorno fa, le acque sembravano essersi calmate. Ieri, però, i due si sono punzecchiati di nuovo, mettendo così le basi per il durissimo scontro che è avvenuto qualche ora dopo. Ieri, infatti, Sossio ha fatto l’imitazione di Teresanna, che è solita specchiarsi mentre cammina per la casa. Il siparietto non è andato giù all’ex tronista, così, quando Sossio a cena ha preparato il suo piatto con il pollo cucinato dalla napoletana, lei ha colpo l’occasione per esprimere il suo pensiero: “Non mi saluti, non mi guardi in faccia e poi prendi il pollo che ho cucinato con amore per i miei amici”, ha esordito Teresanna. Sossio ha spiegato che, nonostante si sia scusato con lei per i toni della scorsa lite, continua ad avvertire antipatia da parte della napoletana, per questo non le rivolge la parola. “Se non mi saluti e non mi parli, però, non devo nemmeno deridermi”, ha ripetuto più volte Teresanna, lamentandosi dell’imitazione del suo compagno d’avventura.

I toni poi si sono decisamente alzati: “All’inizio giocavo con te, poi ho capito che sei un cane e non voglio più scherzare”, ha detto Teresanna. Queste parole hanno fatto scattare Sossio, che le ha risposto per le rime, causando l’ira della ‘coinquilina’.

I due sono arrivati quasi muso a muso, tanto che gli altri concorrenti sono dovuti intervenire per evitare che si superasse il limite, ma anche dopo essersi allontanato, Sossio ha continuato a inveire contro Teresanna, furioso per offese ricevute.