Giulia Salemi in lacrime sui social per il meraviglioso gesto di mamma Fariba Tehrani: “Per il tuo compleanno ho deciso…”, il regalo che non ti aspetteresti

Compleanno in quarantena anche per la bellissima Giulia Salemi, che oggi compie 27 anni. La Italo Iraniana, non sta trascorrendo da sola questa quarantena, anzi, è in compagnia di un carissimo amico, con cui condivide le giornate e si svaga. Per questo compleanno, la modella a mezzanotte, ha deciso di chiare gli amici in diretta Instagram, con cui ha brindato, cantato e si è divertita per quanto possibile. Nonostante la lontananza, molte sono state le persone che ci hanno tenuto a farle sentire il proprio affetto, tra queste super mamma Fariba. Vi ricordiamo che sebbene con il papà Giulia abbia riacquistato i rapporti solo recentemente, con mamma Fariba condivide un rapporto davvero speciale e unico. Nonostante questo rapporto sia stato messo a dura prova dalla relazione della giovane con Francesco Monte, dopo le due hanno trovato il modo di riappacificarsi ed essere più unite che mai.

Durante la diretta Instagram, oltre ai tantissimi amici che hanno fatto i loro auguri a Giulia Salemi, anche mamma Fariba, ci ha tenuto a dire qualcosa alla figlia. Visibilmente molto emozionate entrambe, si sono lasciate andare alle lacrime per questo momento così delicato che stanno vivendo lontane. Prima di raggiungere la figlia in diretta instagram, la donna ha pensato di scrivere un bellissimo post di auguri in cui scrive: “PICCOLA MIA 27 ANNI FA DOPO UN PARTO DIFFICILE E UNA GIORNATA DI FATICA E DOLORE SEI SBUCCIATA NELLA MIA VITA REGALANDOMI GIOIA E SORRISO, VOLEVO DIRTI: Grazie perché sei un ottimo esempio di figlia per bene!” Ma non solo… Tanti sono i motivi per cui mamma Fariba adora la sua piccola Giulia, e li elenca tutti in questo toccante post, che è stato apprezzato dai fan. Come ad esempio: “A te che, ogni giorno mi regali un sorriso e sei il mio unico motivo di resistere davanti a tutti i dolori che ho affrontato nella mia vita, pensando a te prendo la forza per andare avanti!”

Ma non è finita qui! Prima di interrompere la chiamata, Fariba comunica alla figlia che ha deciso di devolvere in beneficenza la metà della somma che aveva conservato per il suo regalo di compleanno. La ragazza si è visibilmente emozionata ancor di più apprezzando moltissimo il gesto della madre, che le rivela che l’altra metà l’ha conservata per quando riuscirà a prendere casa da sola. Un bellissimo gesto quello della Tehrani, che certamente sarà stato apprezzato, non solo dalla figlia, ma anche da chi potrà usufruire di questa donazione!