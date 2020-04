Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa si confessa dopo la fine della sua avventura: l’incredibile retroscena sul reality che nessuno si aspetterebbe

Certamente una delle grandi protagoniste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, è stata Fernanda Lessa, nonostante la sua corsa alla vittoria si sia interrotta settimana scorsa. Il percorso di Fernanda on è stato dei più semplici, soprattutto per gli attriti che si sono venuti a creare con Antonella Elia, anche lei grande protagonista di questa edizione. Fernanda spesso ringraziato per questa occasione che le è stata da di partecipare al reality, soprattutto come modo per riscattarsi dal suo passato difficile. La donna ha infatti avuto problemi di alcolismo in passato e questa per lei rappresentava l’ennesima prova per dimostrare a sé stessa di aver superato questo scoglio tanto doloroso. Qualche giorno fa, la donna ha deciso di rilasciare una lunga e toccante intervista al settimanale ‘Chi’, proprio per raccontare del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa si confida: l’incredibile retroscena sul reality

Fernanda Lessa, dopo essere stata eliminata settimana scorsa del Grande Fratello Vip, è tornata a casa da suo marito e i suoi amici a quattro zampe. Dopodiché ha fatto un recap della situazione, parlando della sua esperienza ai giornalisti del settimanale Chi. L’ex modella ha raccontata di aver affrontato il reality come una prova verso sé stessa, dimostrando di aver superato quello scoglio doloroso che per lei era stato rappresentato dall’alcol. La donna ha infatti raccontato fieramente di non aver toccato nulla e nel momento dei brindisi, i suoi calici poi erano bevuti da Fabio Testi. Proprio con l’attore la donna ha instaurato un rapporto speciale, di fiducia e amicizia e non solo con lui! La modella di origini Brasiliane, ha un ricordo davvero molto felice di Fabio Testi, Paolo Ciavarro, Licia Nunez, Adriana Volpe e Valeria Marini. Proprio con le tre donne aveva instaurato un rapporto molto profondo. Della Marini ha amato la vivacità e il modo di affrontare con leggerezza la vita, della Nunez e della Volpe invece l’animo buono.

Proprio con Adriana ha avuto un rapporto davvero speciale e per questo si è lasciata andare ad un racconto davvero toccante: “L’ho sentita poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta“. Per quanto riguarda la sua antagonista all’interno del reality, è certa che sarà proprio la Elia a trionfare in questa edizione.