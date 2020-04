Grande Fratello Vip, chi sono i finalisti della quarta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini: gli eliminati e le emozioni della semifinale.

Il Grande Fratello Vip volge ormai al termine. Questa sera in onda c’è la semifinale, mentre l’ultima puntata è prevista per mercoledì 8 aprile. Ormai manca sempre meno alla diretta, che vede ancora una volta Alfonso Signorini negli studi di Cologno Monzese, come sempre senza pubblico, a causa dell’emergenza Coronavirus. Tantissime le emozioni attese per la serata, che prevede addirittura una tripla eliminazione, in vista della finale di mercoledì prossimo, alla quale accederanno 5 concorrenti. In nomination attualmente ci sono Antonio Zequila, Patrick e Paolo Ciavarro. Uno di loro abbandonerà la casa a inizio puntata, mentre per le altre due eliminazioni bisognerà conoscere il meccanismo scelto dagli autori del GF. A fine serata, poi, ci saranno nuove nomination in vista della prossima puntata, che comincerà con 5 concorrenti e finirà con l’elezione del vincitore di questa quarta edizione. Scopriamo insieme chi raggiungerà Sossio Aruta e Aristide in finale!

Grande Fratello Vip, chi sono i finalisti della quarta edizione, la decisione del pubblico

Un’altra settimana nella casa del Grande Fratello Vip volge al termine. I concorrenti, la maggior parte dei quali è ‘reclusa’ da quasi 3 mesi, sono ormai al massimo della tensione e in settimana non sono mancate le liti. L’ultima, anche particolarmente pesante, è stata quella tra Sossio e Teresanna, che dopo una tregua temporanea, si sono scontrati in maniera furiosa qualche ora fa, al punto da costringere anche gli altri concorrenti a intervenire. Sossio è già in finale da due puntate, mentre Teresanna, pur non essendo in nomination, è a rischio, così come tutti gli altri concorrenti, visto che la puntata di questa sera prevede addirittura una tripla eliminazione. Al sicuro ci sono solo l’ex cavaliere di Uomini e Donne e Aristide ‘Mummy’, che sono stati già eletti finalisti nelle ultime due puntate.

Cosa accadrà questa sera? E soprattutto, chi raggiungerà Sossio e Aristide in finale? Non ci resta che aspettare ancora qualche minuto per l’inizio della puntata e lo scopriremo!