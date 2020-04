La famosa scrittrice ed autrice di Harry Potter ha lanciato una splendida iniziativa per i bambini e le famiglie costrette a rimanere in casa per l’emergenza Coronavirus: nasce un nuovo portale dedicato al famoso maghetto.

La serie di romanzi fantasy scritta da JK Rowling ed ambientata nell’immaginaria Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts è amata da tutti i piccoli e le loro famiglie. Il giovane mago inglese Harry Potter è comparso in tutte le televisioni italiane: su Italia 1 sono stati trasmessi tutti i film della saga. Ha fatto così compagnia a tutti gli amanti in questo periodo nero che sta attraversando l’Italia: per via dell’emergenza Coronavirus tutti sono obbligati a restare nelle proprie case per evitare ulteriori contagi. JK Rowling ha deciso di fare un nuovo regalo al suo pubblico: ecco la splendida iniziativa.

JK Rowling lancia ‘Harry Potter a casa’: splendida iniziativa della scrittrice

La magia di Harry Potter continuerà ad intrattenere i bambini e le loro famiglie, costretti a restare in casa per via dell’emergenza Coronavirus. JK Rowling ha lanciato un portale a tema che prende il nome di ‘Harry Potter at home’, tradotto in italiano ‘Harry Potter a casa’. Sarà anche uno strumento educativo a disposizione di insegnanti, costretti a lezioni online, ed a genitori che non possono badare per qualche minuto ai loro piccoli, come scrive l’ANSA. Il portale comprende articoli, puzzle, video ed una versione audio libro di Harry Potter e la Pietra Filosofale, disponibile in diverse lingue.

Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter, con un tweet: “Genitori, insegnanti e tutori che lavorano per far divertire e interessare i bambini mentre siamo bloccati potrebbero aver bisogno di un po ‘di magia, quindi sono lieto di lanciare http: // harrypotterathome.com“ scrive la scrittrice. Incredibile il riscontro: sono tutti entusiasti per questa meravigliosa iniziativa!