Doc-Nelle tue mani è la fiction di Rai Uno che racconta la storia di Pierdante Piccioni: ecco cosa ha raccontato il dottore in un’intervista a Fanpage.

La fiction Doc Nelle tue mani di Rai Uno con protagonista Luca Argentero è ispirata ad una storia vera. Il medical drama racconta la vicenda di un dottore la cui esistenza viene sconvolta quando perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita per colpa di uno sparo alla testa. L’uomo in questione nella serie televisiva si chiama Andrea, ma nella realtà è Pierdante Piccioni. L’uomo si è raccontato ai microfoni di Fanpage ed ha svelato tutto ciò che gli è successo. Nel 2013 Pierdante ha un terribile incidente sulla tangenziale di Pavia: ore dopo l’impatto si risveglia dal coma ma non ricorda più nulla. Ecco le sue parole a Fanpage.

Pierdante Piccioni si racconta: “Oggi in prima linea per l’emergenza Coronavirus”

Pierdante Piccioni è l’uomo a cui è stata ispirata la storia della fiction Doc nelle tue mani. Il dottore ha rilasciato un’intervista a Fanpage ed ha rivelato di essere attualmente in prima linea nell’emergenza Coronavirus.

Pierdante ha avuto un tragico incidente nel 2013: quando si è svegliato dal coma non ricorda più nulla. Diverse lesioni cerebrali hanno causato un’amnesia che gli ha cancellato gli ultimi 12 anni di vita: “Quando mi hanno detto: “Vuoi vedere i tuoi figli?”, ho pensato: “Questi sono matti, fanno vedere a due bambini piccoli il papà col catetere?”. E poi sono entrati due giganti con la barba. Ho detto: “Si saranno sbagliati, saranno i figli di qualcun altro. Non sono i miei bambini”. Non è che io lo facessi apposta, ma non sapevo chi fossero. Temevo anche che i miei bambini fossero morti nell’incidente e non volessero dirmelo“. Ha raccontato che con equilibrio e tempo è riuscito a ritrovare un rapporto con i suoi figli, hanno superato il dramma ed hanno imparato ad accettarlo. Tramite fotografie e racconti ha recuperato la memoria che gli altri hanno di lui: “Di mio non ho recuperato niente. Purtroppo dopo l’incidente, sono saltate fuori delle lesioni in varie aree del cervello, dovute al trauma, che probabilmente sono connesse alla memoria a lungo termine. Attraverso fotografie e racconti ho recuperato la memoria che gli altri hanno di me. Ma sono i ricordi degli altri. Il problema sono le emozioni. Cosa ho provato io?”.

Su Luca Argentero e la fiction ha raccontato di aver conosciuto il famoso attore e di averci parlato a lungo. Ha poi raccontato di essere in prima linea per l’emergenza Coronavirus al Pronto Soccorso di Lodi. “Il mio lavoro adesso consiste nel liberare i reparti pieni di pazienti risultati positivi al Covid-19 ma che stanno un po’ meglio. Perché si guarisce dal Coronavirus, caspita se si guarisce. Li trasferiamo in altre strutture per fare posto a chi sta peggio e deve venire in Pronto Soccorso” le sue parole.