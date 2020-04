Simona Ventura, il toccante messaggio di auguri del compagno Giovanni Terzi per il suo compleanno: “Sono un uomo fortunato ad averti vicino”

Compleanno festeggiato in quarantena quello di Simona Ventura, che quest’anno spegne 55 candeline. Nonostante questo periodo difficile e decisamente delicato, la conduttrice può vantare la vicinanza dei figli e dell’uomo con cui ha deciso di convolare a nozze, Giovanni Terzi. Un compleanno certamente diverso da quello che si sarebbe aspettata, ma non meno significativo, passato con i grandi amori della sua vita. Simona Ventura è infatti legatissima ai figli, con cui ha un rapporto speciale, vi ricordiamo infatti che il primogenito della conduttrice ha lavorato con lei all’ultima edizione de ‘Il Collegio’. Prima esperienza per il ragazzo, che ha potuto contare sull’aiuto della mamma esperta, che di conduzioni ne ha fatte davvero tante nel corso della sua carriera. Non solo i figli della donna hanno avuto un pensiero dolcissimo per lei, ma anche il compagno Giovanni, che non perde mai occasione per rinnovare tutto il suo amore e la sua stima per la donna.

Simona Ventura, il messaggio di auguri di Giovanni Terzi: “Sono un uomo fortunato”

Vi ricordiamo che la storia d’amore tra Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi è nata nel 2018, dopo che la donna ha interrotto la sua storia decennale con Gerò Carraro, figlioccio di Mara Venier. La Ventura dopo la fine della storia d’amore con Carraro, ha ritrovato la serenità tra le braccia di Giovanni Terzi, che negli ultimi due anni non ha mai perso occasione per dimostrare anche pubblicamente il suo amore per la donna e la sua stima profonda. Terzi e a Ventura hanno spesso dichiarato di avere progetti futuri, come il matrimonio e attualmente vivono insieme. La donna che ieri ha spento 55 candeline, nonostante il compleanno in piena quarantena, ha potuto contare sull’affetto dei figli e di Terzi che non ha perso occasione per scrivere alla donna un toccante post, sul suo profilo Ufficiale Intagram.

All’interno del post l’uomo ha voluto ricordare la fortuna che la vita gli ha dato incontrando la Ventura: “Auguri amore mio! A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale. Tu sai stupirti dei piccoli gesti, tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino! Ti amo“. Ancora tantissimi auguri Super Simo!