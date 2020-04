Amedeo Minghi, il video dall’ospedale : “Non ho il Coronavirus”

Amedeo Minghi in diretta dall’ospedale: “Non ho il Coronavirus, hanno pubblicato notizie senza verificare”.

Il cantante Amedeo Minghi è in queste ore ricoverato all’ospedale, ma diversamente da quanto trapelato nelle ultime ora, non è affetto da Coronavirus. A dirlo è stato lui stesso in una diretta social che il cantante ha voluto fare direttamente dall’ospedale dove è ricoverato.

La diretta di Amedeo Minghi dall’ospedale

Minghi, come leggiamo su Adnkronos e sentiamo dalla sua voce, ha dichiarato di non aver mai confermato di avere il Coronavirus e ha definito la notizia circolata nelle ultime ore come falsa e priva di alcun tipo di fondamento: “Sono illazioni, ho parlato di altro. Il tono della mia voce è diverso, ma niente a che vedere con questa grave infezione che sta circolando”. Il cantante spiega che questa notizia circolata è molto grave e soprattutto pericolosa per i suoi familiari e parla quindi di una possibile azione legale contro chi ha scritto queste parole. Nel video Amedeo Minghi ha la mascherina, ma sottolinea che la deve portare per legge anche se si trova ricoverato in una zona destinata ai non malati di Covid-19.

Il ringraziamento ai fan

Questo video arriva dopo un messaggio di ringraziamento che il cantante aveva fatto ai fan dichiarando che si scusava per essere stato assente dai social, ma che sapere di avere tutti i suoi fan accanto lo faceva sentire molto meglio. Si scusa poi per aver interrotto duramente il dialogo con i fan e per lungo tempo e, commosso, ha dichiarato che spera vivamente che i suoi fan tornino numerosi sulla sua pagina per condividere insieme emozioni e spaccati di vita come hanno sempre fatto. Minghi vuole quindi tornare a dialogare con i fan e, da Roma dove si trova, ringrazia tutti sperando di rivedere tutti presto “Piango di lacrime di emozioni. Buona vita a tutti e che sia in pace”.

Insomma, Amedeo Minghi è sì in ospedale ma non per il Coronavirus e soprattutto sottolinea come sia importante per lui tornare a sentire forte l’affetto dei suoi fan.