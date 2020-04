Amici 19, Javier Rojas si sfoga animatamente con l’ormai amico Nicolai dopo il il litigio che ha avuto con Gaia e Giulia in merito a Talisa e la sua ex

Inizia il conto alla rovescia per la finalissima di Amici 19 che andrà in onda domani sera dalle 21:20 in prima visione su Canale Cinque. I quattro super finalisti: Gaia Gozzi, Javier Rojas, Giulia Molino e Nicolai Gorodiskii hanno sfruttato al massimo questa settimana per prepararsi in vista della finale, e quindi per conquistare la tanto agognata coppa. Quest’anno la competizione vede sfidarsi due cantanti e due ballerini e mai era successo quello che quest’anno abbiamo visto nel corso delle puntate. Il programma è andato avanti senza la presenza del pubblico, a causa del Coronavirus, durante le competizioni i ballerini non hanno più potuto lavorare gomito a gomito con gli altri professionisti e per i cantanti non ci sono stati i duetti. Ultima novità è stata rappresentata dalla rivalità tra i due ballerini di danza classica Javier e Nicolai, che sono poi riusciti a stringere amicizia e decidere di dividere il montepremi in caso di vittoria, per poter aiutare le proprie famiglie.

Amici 19, Javier Rojas si sfoga con Nicolai: è successo dopo il litigio con Gaia e Giulia

Javier, proprio in Nicolai nelle ultime settimane ha trovato un amico e un buon compagno di danza, accantonando tutte le difficoltà del percorso insieme, diversamente da quanto accaduto invece con Gaia… Il ballerino di origini cubane e la cantante di origini venezuelane invece hanno sempre avuto una bellissima sintonia, salvo gli ultimi giorni. Il ragazzo all’interno della casa aveva iniziato una frequentazione con l’altra ballerina, Talisa, molto amica sia di Gaia che di Giulia e fin qui nulla di strano. Peccato che il ballerino abbia chiesto alla produzione di poter parlare con la sua ex fidanzata un paio di giorni fa, insinuando il dubbio nelle due amiche che i suoi sentimenti siano un po’ confusi. Se inizialmente Javier ha accettato la strigliata delle amiche, è poi giunto ad un forte scontro, in cui sono volate parole non troppo dolci.

Durante la serata il ballerino si è sfogato con l’amico e collega, confidandogli di essere molto preoccupato. Il ragazzo pensa che questo suo sbottare nei confronti delle amiche possa pregiudicarlo in finale al momento del televoto. Nicolai non ha potuto fare altro che rincuorarlo e invitarlo a stare tranquillo. Per vedere parte del video potete cliccare qui!