Amici 19, Maria De Filippi si confida in un’intervista e parla del rapporto con la maestra Alessandra Celentano: “Questo aspetto non mi piace”

Questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è stata sicuramente ricca di sorpresa, di cambiamenti, ma anche di tensioni. Le puntate che abbiamo visto nelle scorse settimane si sono contraddistinte oltre che per il grandissimo talento che i ragazzi stanno dimostrando, anche per la mancanza di pubblico, per le variazioni che il coronavirus ha portato all’interno di tutti i grandi programmi televisivi e per le polemiche tra i professori e i concorrenti. Probabilmente a causa delle tensioni già presenti nell’aria per la situazione delicata all’esterno, anche i rapporti tra i professori e i ragazzi, e la conduttrice, non sempre sono stati dei più semplici. Vi ricordiamo infatti che solo qualche settimana fa Maria De Filippi aveva avuto un’accesissima discussione con la maestra di danza classica Alessandra Celentano, che mai come in quell’occasione aveva trovato il sostegno dei colleghi, nonostante questi siano stati consci dei toni troppo accesi usati durante la diretta. La stessa Celentano, con molta umiltà ha chiesto scusa pubblicamente, per i modi troppo irruenti.

Amici 19, Maria De Filippi su Alessandra Celentano: “Questo aspetto non mi piace”

In occasione della finale, la conduttrice Maria De Filippi, si è lasciata andare ad un’intervista molto profonda al ‘Corriere della Sera’. La conduttrice ha spiegato quali effetti ha portato e porterà ancora l’arrivo del Coronavirus nelle nostre vita e in che modo i suoi programmi si dovranno adeguare, ma non solo… Sono moltissima anni che ormai la De Filippi lavora a stretto contatto con Alessandra Celentano, che nella scuola si occupa di danza classica. Spesso le due sono in disaccordo, anzi, spesso la docente è in disaccordo con tutti, ma ultimamente le discussioni tra loro sono state molto più accese del solito. E proprio in virtù di questo, la conduttrice ci ha tenuto a spiegare la sua posizione nei confronti della docente e amica: “In generale comunque io non ho mai condotto guardando solo dentro la telecamera, non è nelle mie corde. Le discussioni tra me e lei non sono una novità, sia in onda sia dietro le quinte, e il suo incoraggiare Javier a lasciare il programma è stato sbagliato. Penso che a volte Alessandra sia troppo “egoriferita”, non guarda la situazione nel dire le cose: le voglio bene, ma questo aspetto non mi piace“.

E’ normale in un ambiente lavorativo essere in disaccordo, ma nonostante gli screzi la conduttrice fa intendere che questo non intacca l’affetto che nutre nei confronti della Celentano e siamo certi che sia altrettanto anche per quest’ultima.