Amici 19, Javier ci prova con una ballerina professionista: ” Ci devo combinare qualcosa”, cosa è accaduto.

Manca sempre meno al gran finale di Amici. La diciannovesima edizione del talent show di Maria De Filippi si concluderà domani sera, con un’ultima puntata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Sono in quattro a sfidarsi per conquistare il gradino più alto del podio: Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. E se tra questi ultimi due fino a pochi giorni fa la rivalità era alle stelle, ora la situazione è decisamente cambiata. I due ballerini sembrano aver trovato un’intesa: la competizione tra loro si è attenuata, a tal punto che, tra di loro, è scappata anche qualche confidenza, proprio come accade tra amici. È Javier Rojas che si è lasciato andare ad un racconto che ha decisamente spiazzato i telespettatori. Si, perché il bel cubano ha raccontato a Nicolai di aver intenzione di conquistare Virginia Tomarchio, una delle ballerine professioniste della scuola. E, durante le prove, Javier non ha nascosto il suo interesse alla ragazza. Scopriamo cosa è accaduto.

Amici 19, Javier ci prova con la ballerina professionista Virginia Tomarchio:” Ci devo combinare qualcosa”

“Il giorno della puntata le dicevo: Aspettami, non te ne andare, se mi eliminano vengo con te”. È con queste parole che Javier spiega a Nicolai quello che è accaduto lo scorso venerdì, poco prima della puntata serale. Il ballerino si riferisce a una conversazione avuta con la professionista Virginia, per la quale sembra provare un improvviso interesse. E, nelle immagini mandate in onda nel day time di oggi, si vede proprio il momento in cui Javier fa questa particolare richiesta alla ballerina. Che si limita a rispondere con un sorriso alle parole del ballerino. Che, nella chiacchierata con Nicolai, aggiunge: “Ma io facevo sul serio. Deve succedere qualcosa con Virginia, prima o poi ci devo combinare qualcosa!”. Parole che non sono passate inosservate, quelle del ballerino cubano. La situazione sentimentale di Javier, infatti, non è delle più definite. Durante i giorni scorsi, il ballerino ha chiesto prima di sentire la sua ex fidanzata, e poi di rivedere Talisa, l’ex concorrente di Amici con cui ha avuto un flirt. Cosa penserà quest’ultima delle ultime dichiarazioni di Javier?

In attesa di nuovi sviluppi, parte il countdown per il gran finale di Amici 19! Le cantanti Gaia e Giulia e i ballerini Javier e Nicolai sono prontissimi. Appuntamento a domani sera, ore 21 e 20, su Canale 5! E voi, per chi farete il tifo?